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    Глава Минцифры: Россия достигла цифрового суверенитета за счет ухода иностранных компаний

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    Россия достигла цифрового суверенитета, по мнению главы Минцифры Максута Шадаева. Данную мысль он озвучил 25 ноября в ходе форума «Цифровой алмаз» в Якутске. По мнению Шадаева, независимость стала итогом ухода с отечественного рынка иностранных компаний.

    «Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе», — цитирует главу Минцифры ТАСС.

    При этом в России могут разрешить иностранное программное обеспечение, так как, по данным РИА Новости, только 20 % ПО, используемого на предприятиях, имеют адекватный отечественный аналог.

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