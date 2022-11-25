Глава Минцифры: Россия достигла цифрового суверенитета за счет ухода иностранных компаний

Россия достигла цифрового суверенитета, по мнению главы Минцифры Максута Шадаева. Данную мысль он озвучил 25 ноября в ходе форума «Цифровой алмаз» в Якутске. По мнению Шадаева, независимость стала итогом ухода с отечественного рынка иностранных компаний.
«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе», — цитирует главу Минцифры ТАСС.
При этом в России могут разрешить иностранное программное обеспечение, так как, по данным РИА Новости, только 20 % ПО, используемого на предприятиях, имеют адекватный отечественный аналог.