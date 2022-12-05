Сухоройный песок из нового карьера появится на жилых стройках

Песчаный карьер «33-й километр» расположен, как это понятно из названия, на 33-м километре федеральной трассы «Кола». Компания «ЛСР. Базовые» (входит в крупнейший строительный холдинг Северо-Запада «Группу ЛСР»*) запустила отгрузку строительного сухоройного песка из нового месторождения.



Этот материал широко востребован в жилищном, инфраструктурном и дорожном строительстве, подходит для приготовления строительных растворов и смесей.

— Добываемый на «33-м километре» песок полностью закроет потребности Всеволожского района в этом материале, — отмечает генеральный директор «ЛСР. Базовые» Сергей Бегоулев. — Раньше потребителям приходилось его закупать в других точках региона и нести дополнительные логистические расходы.

Песок с «33-го километра» можно купить с доставкой или самовывозом. Физические лица для заказа и оплаты могут воспользоваться мобильным приложением «ЛСР. Строительные материалы».

*Подробнее о рейтинге вы можете узнать здесь.

ПАО «Группа ЛСР», lsrgroup.ru