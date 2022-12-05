Рэпер Pyrokinesis расскажет Петербургу о геометрии тьмы на своем концерте

Pyrokinesis — не самый узнаваемый представитель русскоязычного рэпа, но точно один из интереснейших. Андрей Федорович (настоящее имя музыканта) любит концептуальные релизы и уделяет значительное внимание текстам, наполняя их смыслами и поэтическими образами. Не стал исключением и новый альбом «Геометрия тьмы», вышедший в августе этого года. Петербуржцы смогут услышать новые песни вживую 9 декабря в клубе А2 (12+).
Несмотря на засилье синглов и мини-альбомов, некоторые музыканты периодически удивляют нас огромными альбомами, и «Геометрия тьмы» — один из таких примеров. На релизе 22 композиции, которые, впрочем, не очень продолжительны — редкая песня здесь длится дольше трех минут.
Но и после этого альбома Pyrokinesis радовал поклонников новинками — например, песнями «На краю галактики» и «В ад только перед тобой, в рай только после тебя». Эти композиции записаны в сотрудничестве с артистами KOMMO и Booker соответственно. А помимо всего этого Pyrokinesis откатал огромный, в 30 городов, тур по России, который завершится концертами в столицах.
Так что если вы уже заслушали до дыр «Красоту и уродство» признанного иноагентом Оксимирона*, то обратите внимание на Пирокинезиса и не пропустите грядущий концерт.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
*Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом в 2022 г.