Петербургский горсуд продлил арест экс-чиновнику Громову

Братья Громовы были задержаны в декабре 2021 года по делу о хищении 160 млн рублей из бюджета. По версии следствия, с 2013-го по 2018 год подведомственный комитету по информатизации, которым в то время руководил Иван Громов, центр заключил контракты с компанией «Тэсонэро компьютерс». Контракты в итоге не были выполнены, деньги перечислялись на «нужные» счета.

Петербургский горсуд постановил продлить меру в виде заключения под стражей для Ивана Громова — экс-главы Калининского района. Об этом 5 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Постепенно в деле появлялись новые эпизоды, на сегодняшний день их 14. В конце сентября расследование завершилось, сейчас Громов и защита знакомятся с материалами.

Снова в СИЗО обвиняемый не хотел и просил суд сменить меру на домашний арест или запрет определенных действий. Защита настаивала на том, что ходатайство следствия является необоснованным и что Громов не собирается бежать на Украину. Суд продлил стражу до 23 февраля. Ранее мера была продлена в отношении Павла Громова.