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    Переключение трубопровода ограничило отопление почти в полусотне домов на севере Петербурга

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    В Выборгском районе Петербурга ограничено отопление 44 зданий. Абонентов переключают на временный трубопровод в рамках реконструкции теплосети на улице Есенина.

    Переключение завершат к десяти вечера, рассказали 5 декабря «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК». После этого отопление должны вернуть во все дома в полном объёме. Это уже второй этап работ: он был запланирован на 1 декабря, но его перенесли из-за похолодания.

    «Отметим, что реконструкция на ул. Есенина проводится для повышения надёжности теплоснабжения 24 000 жителей Выборгского района Петербурга. В ходе работ будет обновлено свыше 2 000 метров тепловых сетей диаметром 100–1 000 мм», — отмечают в предприятии.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о первом этапе работ.

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