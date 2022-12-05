Московский или Выборгский: продолжаем выбирать «Район года»

Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Представляем еще два района, претендующие на победу в номинации «Район года» премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». На этот раз расскажем о Московском и Выборгском районах — севере и юге города. Напомним, что мы предложили главам районов Петербурга рассказать о том, почему надо проголосовать именно за него. В первой части мы рассказали о Калининском, Красногвардейском, Петродворцовом и Центральном.



Глава администрации Московского района Владимир Ушаков: «Сегодня лицо района — не только сталинский ампир, но и современные жилые комплексы»

«Московский район часто называют «южными воротами» Петербурга. У нас расположен аэропорт «Пулково», к нам ведут Пулковское и Московское шоссе. Пулковская обсерватория и самый большой в мире планетарий, Новодевичий монастырь и площадь Победы, Триумфальные ворота и Чесменская церковь — объекты, которые привлекают петербуржцев и гостей города.

Для миллионов туристов знакомство с городом начинается с Московского проспекта. Район должен был стать новым центром социалистического Ленинграда, благодаря этому у нас теперь один из самых красивых проспектов города. Но сегодня лицо района — не только сталинский ампир, но и современные жилые комплексы, которые продолжают возводиться.



Фото: предоставлено пресс-службой Московского района Фото: предоставлено пресс-службой Московского района Фото: предоставлено пресс-службой Московского района Поделиться Поделиться





В районе много зелени, широкие бульвары, сады и парки. Многими любим Московский парк Победы. В этом году мы начали благоустройство парка Авиаторов, на очереди Пулковский парк. Каждый год район прирастает современными общественными пространствами. Среди последних проектов — площадь у Российской национальной библиотеки.



В районе развита социальная и транспортная инфраструктура. Строятся новые улицы и развязки. Ежегодно открываются прекрасно оснащенные школы и детские сады. Появляются новые культурные объекты и пространства, молодежные центры, даже музеи. В Московском районе был построен исторический парк «Россия — моя история», а сейчас возводится грандиозная ледовая арена, рядом с которой будет парк для отдыха и занятий спортом.



В Московском районе активные жители, мы стремимся учитывать их пожелания и работать совместно над проектами, которые помогают сделать жизнь в районе комфортнее. Пример такого взаимодействия в этом году — благоустроенные дворы на Пулковских высотах, Московском проспекте, Бассейной улице».



Глава администрации Выборгского района Виктор Полунин: «Тут комфортно жить, работать, получать образование, воспитывать детей» «Выборгский — один из крупнейших районов Петербурга, в состав которого входят как территории сложившейся застройки, так и нового жилищного строительства. В следующем году мы отметим юбилей — 305 лет Выборгской стороне. За это время район обогатился памятными местами и историческими событиями, ставшими судьбоносными не только для города, но и для всей страны. Здесь чтут историческое наследие и вносят инновации во все сферы — от экономики до культуры, от медицины до образования.

Фото: предоставлено пресс-службой Выборгского района Фото: предоставлено пресс-службой Выборгского района Фото: предоставлено пресс-службой Выборгского района Поделиться Поделиться





Сегодня на Выборгской стороне уникальным образом сочетаются современные кварталы новостроек и уютные улочки поселков. Тут комфортно жить и работать, получать образование, воспитывать детей.

Крупные парки, сады и скверы, Суздальские озера, близкое расположение к красотам Ленинградской области в северном направлении — безусловно, богатство нашего района».

Номинация «Район года» первый раз представлена на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», но уже привлекла внимание. «Мы традиционно поддерживаем премию «Признание и влияние». Это один из наиболее масштабных и престижных конкурсов Северной столицы, организатором которого выступает лучший новостной интернет-портал, — говорят в холдинге Setl Group. — В этом году мы выбрали номинацию «Район года». В нашем городе у каждого района свое лицо, своя неповторимая аура. И, безусловно, есть чем гордиться. Уверены, что жители Петербурга выберут самый достойный район». Проголосовать за свой любимый район можно еще 10 дней — до 14 декабря. Для этого необходимо зайти на сайт премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», авторизоваться, и выбрать один из 18 районов. А также проголосовать еще по 10 номинациям, финалисты которых были выбраны читателями «Фонтанки». 15 декабря мы назовем победителей и наградим их.