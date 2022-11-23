Выбираем лучший район города: Калининский, Красногвардейский, Петродворцовый или Центральный?

Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Номинация «Район года» в премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», наверное, самая городская из всех. Ведь каждый из нас живет в каком-то районе, скорее всего, ездит на работу в другой, отдыхать предпочитает в третьем. Мы предложили главам районов Петербурга рассказать о том, почему надо проголосовать именно за него.

Первыми откликнулись Калининский, Красногвардейский, Петродворцовый и Центральный районы — рассказы об этих районах мы сегодня и представляем.

Глава Калининского района Сергей Петриченко: «Каждый 10-й житель Северной столицы — житель Калининского района» «Калининский район — один из крупнейших районов Санкт-Петербурга. На его территории — чуть больше 40 кв. км — живет более 530 тысяч петербуржцев. Каждый десятый житель Северной столицы — житель Калининского района.

Калининский район — территория развития. Несмотря на то, что в районе преобладают кварталы сложившейся застройки, здесь идёт активное жилищное строительство. За несколько лет здесь появились два квартала новостроек. В районе ежегодно реализуется больше десятка проектов благоустройства дворов и спортивно-игровых площадок, создаются новые общественные пространства, возводятся социальные объекты, претворяются в жизнь интересные инициативы жителей.



Фото: Евгений Навотный/предоставлено пресс-службой администрации Калининского района Фото: Евгений Навотный/предоставлено пресс-службой администрации Калининского района Фото: Евгений Навотный/предоставлено пресс-службой администрации Калининского района Поделиться Поделиться





В Калининском районе построены: первый в Петербурге пешеходный фонтан в Любашинском саду, первый детский технопарк «Кванториум», первый в городе «Тайм-клуб» для детей и родителей, единственная в городе лыжно-роллерная трасса, сеть велопарковок у всех станций метро, уникальный стрелковый тир международного класса и многое другое, что пользуется большой популярностью у жителей.



Калининский район — научный и промышленный флагман Петербурга. На его территории расположены кампус Политехнического университета Петра Великого, десяток вузов, работают более 30 крупных российских предприятий и научных организаций. В их числе АО «Силовые машины», «Арсенал», ЛОМО, «Диаконт», «Гипроникель», «Импульс», «Авангард», «Красный Октябрь» и др.



Калининский район — лучший район для жизни, отдыха и работы!»

Глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин: «Для нас район — это люди, которые в нем живут»

«Красногвардейский меняется для своих жителей. Каждый год мы создаем новые общественные пространства, парки и скверы, обновляем библиотеки, молодежные клубы и модернизируем поликлиники, открываем кабинеты врачей в шаговой доступности. Для нас район — это люди, которые в нем живут. Мы чутко реагируем на их обращения и не оставляем без внимания конструктивные предложения и замечания, которые получаем из личного общения с жителями, социальных сетей и официальных обращений.

В 2023 году Красногвардейскому району исполнится 50 лет. Для нас это важная дата, повод вспомнить, как изменился район, и совместно с жителями наметить вектор дальнейшего развития.



Фото: Максим Харитонов/предоставлено пресс-службой администрации Красногвардейского района Фото: Максим Харитонов/предоставлено пресс-службой администрации Красногвардейского района Фото: Максим Харитонов/предоставлено пресс-службой администрации Красногвардейского района Поделиться Поделиться





Не зря говорят: Петербург начинался с Охты. Наш район — колыбель парусного флота России и порохового дела. Река Охта и по сей день соединяет петровское наследие с новыми кварталами: плавными изгибами от Большой Охты через исторический район Ржевки-Пороховых и до новых кварталов в Новой Охте. Уверен, что до 2030 года мы реализуем наш флагманский проект — создадим единую непрерывную десятикилометровую пешеходную набережную от устья Охты до границы с Ленинградской областью в верхнем течении».

Глава Петродворцового района Дмитрий Попов: «Это настоящий музей под открытым небом» «Одно только название «Петродворцовый» говорит о том, что наш район особенный, не похожий на другие. В его состав входят жемчужины мировой культуры — Петергоф, Стрельна и Ломоносов, заложенные на южном берегу Финского залива в начале XVIII века по замыслу Петра I. Это удивительное место с дворцами и прекрасными парками наполнено особой аурой. Его многовековая история читается на улицах и площадях, в скверах и садах.

Петродворцовый район завораживает своей зеленью, нет нагромождения высоких домов, узких переулков и толпы прохожих. Будто попадаешь в другой мир. Это настоящий музей под открытым небом, который создавался трудом многих поколений россиян.



Фото: Артём Важинский/предоставлено пресс-службой администрации Петродворцового района Фото: Артём Важинский/предоставлено пресс-службой администрации Петродворцового района Фото: Артём Важинский/предоставлено пресс-службой администрации Петродворцового района Поделиться Поделиться





Несмотря на солидный возраст, наш район — современный и динамично развивающийся. С каждым годом в его облике появляется все больше добрых перемен: открываются новые общественные пространства, спортивные сооружения и социальные объекты. Здесь расположены особая экономическая зона «Нойдорф», индустриальный парк «Марьино», порт Бронка, составляющие мощный экономический потенциал нашего города.

Петродворцовый район открыт для гостей в любое время года, но особенно красив поздней весной, когда распускаются молодые зеленые листья, летом и ранней осенью, когда деревья становятся огненно-красными. Уверен, он никого не оставит равнодушным. Здесь, в этом чудесном месте, не просто хочется побывать, здесь хочется остаться!»

Глава Центрального района Елена Федорова: «Сразу 4 школы нашего района попали в топ-200 лучших школ страны»

«Центральный район — жемчужина нашего прекрасного города, музей под открытым небом и центр притяжения туристов со всего мира.

Здесь расположились архитектурные шедевры Бартоломео Растрелли, Карла Росси, Доменико Трезини, Андрея Воронихина, Огюста Монферрана и многих других выдающихся архитекторов.



Прогуливаясь по его улицам, каналам и набережным, буквально на каждом шагу сталкиваешься с историей. Здесь жили и творили Александр Пушкин, Федор Достоевский, Анна Ахматова, Ольга Берггольц, множество великих писателей, поэтов, художников и композиторов. Оживали герои бессмертных произведений.



Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сложно найти другое место с такой концентрацией памятников истории и архитектуры, невозможно перечислить всех великих людей, чья жизнь, работа и творчество связаны с нашим районом.

Сохраняя уникальное наследие, Центральный район динамично развивается. Исторические сады и скверы дополняются современными, комфортными и благоустроенными зелеными уголками, появляются новые общественные пространства. Обновляются и ремонтируются исторические здания. Для жителей района функционирует развитая сеть спортивных, социальных, медицинских и досуговых учреждений.

Ученики спортивных школ района регулярно достигают высоких результатов, занимают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях».

Напоминаем, что проголосовать за «Район года», а также за победителей еще в 10 номинациях можно до 14 декабря на сайте премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».

Мария Мокейчева, Андрей Потапенко, «Фонтанка.ру»