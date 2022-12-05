ВТБ: Рынок автокредитов в январе-ноябре упал на 40%

Рынок автокредитов в России за первые 11 месяцев 2022 года, по оценке банка ВТБ, упал на 43%, с 1,1 трлн до 624 млрд рублей. При этом в кредитной организации ожидают, что в декабре активность клиентов будет расти.



Как говорится в релизе банка 5 декабря, в ноябре 2022 года российские банки выдали автокредитов на 64 млрд рублей, что на 8% больше, чем в предыдущем месяце. В ВТБ ожидают дальнейшего роста активности заемщиков в декабре, что позволит банкам довести объем выдачи автокредитов по итогам года до 670 млрд рублей.

Сам банк за 11 месяцев выдал автокредитов на 57 млрд рублей, из них 6 млрд пришлись на сделки физлиц в ноябре. Этот показатель оказался на 10% больше октябрьского. Больше всего кредитов взяли жители Московского региона (на 965 млн рублей), на втором месте - жители Петербурга и Ленобласти (около 470 млн), на третьем - жители Башкортостана (более 244 млн рублей).