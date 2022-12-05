Лосиха под Петербургом заметила, что её снимает скрытая камера. Реакция — мгновенная и эмоциональная

Необычное видео сделала видеоловушка Павла Глазкова, автора канала «Каждой твари по паре», установленная в пригороде Петербурга — во Всеволожском районе Ленобласти. Смотрите, как пугается лосиха, когда понимает, что перед ней объект «из другого мира».
«Самка мирно кормилась вереском. В какой-то момент она заметила камеру и заинтересовалась чудо-техникой. Внимательно изучив видеоловушку, лосиха вдруг почувствовала, что находится под прицелом объектива и, не мешкая, рванула в лесную чащу. Да, не всем быть кинозвездами, зато наверняка из нее получится заботливая мать», — рассказывает Павел Глазков 5 декабря.
Гон у лосей закончился в конце октября. Самцы начали избавляться от рогов за ненадобностью, а лосихи уже вынашивают потомство. Беременность у них длится всю зиму, а в апреле-мае на свет появляются детёныши. Обычно лосиха рожает одного малыша, реже — двух, а один раз на тысячу — тройню. В течение года лосята остаются с матерью, пока не появится новый детёныш.