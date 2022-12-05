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    Лосиха под Петербургом заметила, что её снимает скрытая камера. Реакция — мгновенная и эмоциональная

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    11 комментариев
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    Необычное видео сделала видеоловушка Павла Глазкова, автора канала «Каждой твари по паре», установленная в пригороде Петербурга — во Всеволожском районе Ленобласти. Смотрите, как пугается лосиха, когда понимает, что перед ней объект «из другого мира».

    «Самка мирно кормилась вереском. В какой-то момент она заметила камеру и заинтересовалась чудо-техникой. Внимательно изучив видеоловушку, лосиха вдруг почувствовала, что находится под прицелом объектива и, не мешкая, рванула в лесную чащу. Да, не всем быть кинозвездами, зато наверняка из нее получится заботливая мать», — рассказывает Павел Глазков 5 декабря.

    Гон у лосей закончился в конце октября. Самцы начали избавляться от рогов за ненадобностью, а лосихи уже вынашивают потомство. Беременность у них длится всю зиму, а в апреле-мае на свет появляются детёныши. Обычно лосиха рожает одного малыша, реже — двух, а один раз на тысячу — тройню. В течение года лосята остаются с матерью, пока не появится новый детёныш.

    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    Комментарии 11

    27494127005 Дек 2022 в 14:22
    Лапочка конечно !!! Хочется пожелать ей на Новый год дружбу с настоящим лосем !
    +0−0
    27494127005 Дек 2022 в 14:20
    Последние годы в сторону мурманска лоси шуруют туда-сюда.
    +0−0
    VKuser1096941605 Дек 2022 в 13:31
    Меня давно мучает вопрос кто спонсирует Глазкова на покупку ловушек?Приличные ловушки передающие фото и видео через интернет на почту стоят от 10-ки. По тому как низко он их вешает совершенно очевидно, что любой грибник или ягодник легко ее обнаружит и снимет
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