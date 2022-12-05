Поездке на угнанной «Газели» в Лесколово помешала бетонная плита в гаражах

Ночного угонщика грузовой «Газели» задержали к вечеру во Всеволожском районе Ленобласти. Саму машину нашли побитой в гаражах.



Около двух часов ночи 4 декабря в полицию Всеволожского района обратилась 19-летняя девушка и рассказала, что между 22:00 3 декабря и 0:30 4 декабря от дома 22 по Красноборской улице в Лесколово неизвестный преступник угнал ее грузовую «Газель» 2011 года выпуска, сообщает 5 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ущерб составил 350 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о краже по ст. 158 ч. 3 п.в УК РФ. А в 17:50 того же дня полицейские задержали в Осельках подозреваемого. Молодой человек 22-х лет ранее уже был осужден за угон, незаконное проникновение в жилище и кражу. В апреле он вышел условно-досрочно.