Минобороны организовывает работу военно-полевой почты

Управление фельдъегерско-почтовой связи Главного управления связи Вооруженных Сил РФ объявило о старте работы системы военно-полевой почты. Как заявил начальник управления Андрей Прикня, каждая войсковая часть, принимающая участие в СВО, будет прикреплена к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи (ФПС).



Развернутая сеть ФПС будет доставлять почтовые отправления в части, где служат военнослужащие. Их родственники могут отправлять письма и посылки через ближайшие отделения «Почты России», сообщил Андрей Прикня.

Он подчеркнул, что номер части военнослужащих родственники смогут узнать от самих бойцов или в военкомате, через который они были призваны.