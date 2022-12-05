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    Минобороны организовывает работу военно-полевой почты

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    Управление фельдъегерско-почтовой связи Главного управления связи Вооруженных Сил РФ объявило о старте работы системы военно-полевой почты. Как заявил начальник управления Андрей Прикня, каждая войсковая часть, принимающая участие в СВО, будет прикреплена к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи (ФПС).

    Развернутая сеть ФПС будет доставлять почтовые отправления в части, где служат военнослужащие. Их родственники могут отправлять письма и посылки через ближайшие отделения «Почты России», сообщил Андрей Прикня.

    Он подчеркнул, что номер части военнослужащих родственники смогут узнать от самих бойцов или в военкомате, через который они были призваны.

    Ранее «Фонтанка» пыталась направить посылку одному из военнослужащих, призванных из Петербурга. Эксперимент провалился — военные почтальоны не стали забирать ее из отделения «Почты России», посылка вернулась. Лишь после повторного обращения напрямую к дежурному офицеру в центральном аппарате ФПС и повторной отправки посылки военная почта включилась в работу и как минимум забрала посылку. Офицер ФПС объяснял, что система военно-полевой почты рассчитана на военное время, а поскольку «сейчас войны нет», она не работала.

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