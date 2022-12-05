«Прекратили долбёжку!» Пенсионерка с плинтусом показала кунг-фу на Малой Балканской, но была повержена

Соседская неприязнь вылилась в рукоприкладство во Фрунзенском районе Петербурга. Две женщины подрались у парадной дома на Малой Балканской. Безмолвным свидетелем конфликта стал домофон.
Видео разговора на повышенных тонах и последующего насилия расходится по соцсетям 5 декабря. На кадрах видно, как дама с плинтусом поджидает молодую соседку у входа, после чего начинает кричать: «Прекратите долбежку!» Видимо, речь идет о ремонте. Далее разгневанная жительница дома начинает громко объяснять, что режим тишины действует по утрам и в выходные. Та, в чью сторону направлена критика, сохраняла спокойствие ровно до тех пор, пока на неё не был направлен плинтус. Далее — все элементы женской драки, включая дерганье за волосы. В итоге молодость победила. Зачинщица оказалась на земле.
Судя по сообщениям в соцсетях, конфликт между женщинами длится уже давно. Пенсионерка якобы постоянно слышит звуки ремонта, которого нет, и даже жаловалась на это в полицию. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.