В подвале на юге Петербурга изнасиловали школьницу

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» после заявления жительницы севера Петербурга о том, что её дочь обесчестили в подвале.



К следователям 45-летняя женщина обратилась накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 5 декабря. Она, по предварительной информации, рассказала, что за полчаса до полуночи 3 декабря знакомый её дочери насильно завел 14-летнюю в подвал дома на Московском проспекте и изнасиловал.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 20-летнего парня, приехавшего из другого региона и проживающего в хостеле, около семи вечера у дома 8 по проспекту Юрия Гагарина.

