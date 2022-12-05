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    В подвале на юге Петербурга изнасиловали школьницу

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    3 комментария

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» после заявления жительницы севера Петербурга о том, что её дочь обесчестили в подвале.

    К следователям 45-летняя женщина обратилась накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 5 декабря. Она, по предварительной информации, рассказала, что за полчаса до полуночи 3 декабря знакомый её дочери насильно завел 14-летнюю в подвал дома на Московском проспекте и изнасиловал.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 20-летнего парня, приехавшего из другого региона и проживающего в хостеле, около семи вечера у дома 8 по проспекту Юрия Гагарина.

    В ходе опроса подозреваемого и пострадавшей выяснилось, что они познакомились месяц назад через общих знакомых.

    Задержанного ждет суд с избранием меры пресечения.

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    Комментарии 3

    damn05 Дек 2022 в 10:50
    Не удивлюсь, если этот «другой регион» новый
    +1−0
    Chekist05 Дек 2022 в 10:34
    Вот онм, настоящие русские скрепные отношения, не то что эти ваше радужные 😁
    +2−1
    Польза санкций05 Дек 2022 в 10:19
    Что за "другой регион"? Который без национальности?
    +3−0
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