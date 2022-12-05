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    Жительницу Москвы могли застрелить в машине из ревности. СК показал кадры задержания ее бывшего мужа

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    Бывший муж жительницы Москвы, тело которой нашли на заднем сидении автомобиля на Вешняковской улице, мог пойти на убийство из-за ревности и имущественного конфликта. Об этом 5 декабря сообщает Следственный комитет столицы.

    Следственный комитет Москвы

    Подозреваемый доставлен в Перовский межрайонный следственный отдел СК, следователи приступили к его допросу.

    В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли оружие системы Наган, патроны к нему, а также глушитель.

    Один из работодателей погибшей женщины ранее рассказал «Газете.ру», что погибшая была гражданкой Украины и занималась у него уборкой. Собеседник издания охарактеризовал ее как неконфликтную и милую.

    Телеграм-канал «112» выяснил, что 30-летняя женщина была замужем за 65-летним мужчиной. После развода, как утверждает «112», именно от него женщине стали поступать угрозы.

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