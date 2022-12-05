Жительницу Москвы могли застрелить в машине из ревности. СК показал кадры задержания ее бывшего мужа

Бывший муж жительницы Москвы, тело которой нашли на заднем сидении автомобиля на Вешняковской улице, мог пойти на убийство из-за ревности и имущественного конфликта. Об этом 5 декабря сообщает Следственный комитет столицы.
Следственный комитет Москвы
Подозреваемый доставлен в Перовский межрайонный следственный отдел СК, следователи приступили к его допросу.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли оружие системы Наган, патроны к нему, а также глушитель.