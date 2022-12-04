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    В квартире вероятного убийцы жительницы Москвы, тело которой нашли в машине, обнаружили наган

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    Видеозапись из квартиры задержанного по подозрению в убийстве 30-летней женщины в Москве показал столичный Следственный комитет 4 декабря. Во время обыска обнаружили и изъяли оружие системы Наган, патроны к нему, а также глушитель. СК сообщает, что вероятному убийце 65 лет.

    Тело женщины с огнестрельным ранением ранее нашли в машине на Вешняковской улице.

    Один из работодателей погибшей женщины ранее рассказал »Газете.ру», что погибшая была гражданкой Украины и занималась у него уборкой. Собеседник издания охарактеризовал ее как неконфликтную и милую.

    Телеграм-канал «112» выяснил, что 30-летняя женщина была замужем за 65-летним мужчиной. После развода, как утверждает «112», именно от него женщине стали поступать угрозы. Ранее о проверке бывшего мужа на причастность к убийству сообщал СК Москвы.

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