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    Одинокий столик на пепелище. Как сейчас выглядит место пожара на Ириновском

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    10 комментариев
    Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
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    Пожар в автоцентре на Ириновском проспекте оставил после себя апокалиптическую картину, которая 4 декабря попала в объектив читателя «Фонтанки».

    Читатель «Фонтанки» Денис

    Здание почти полностью сгорело — на месте автоцентра осталось пепелище. Рядом с покрышками стоит красный столик, зловеще выделяющийся на черно-сером фоне — кажется, что у остальных предметов выкрутили на минимум краски.

    «Фонтанка» показывала, как тушили пожар. Его площадь достигла 500 квадратных метров. Возгорание произошло в одноэтажном здании на территории автоцентра, где, предположительно, хранились лакокрасочные материалы.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Денис

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