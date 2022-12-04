Одинокий столик на пепелище. Как сейчас выглядит место пожара на Ириновском

Пожар в автоцентре на Ириновском проспекте оставил после себя апокалиптическую картину, которая 4 декабря попала в объектив читателя «Фонтанки».
Читатель «Фонтанки» Денис
Здание почти полностью сгорело — на месте автоцентра осталось пепелище. Рядом с покрышками стоит красный столик, зловеще выделяющийся на черно-сером фоне — кажется, что у остальных предметов выкрутили на минимум краски.
«Фонтанка» показывала, как тушили пожар. Его площадь достигла 500 квадратных метров. Возгорание произошло в одноэтажном здании на территории автоцентра, где, предположительно, хранились лакокрасочные материалы.