Хороший или плохой: почему повышается уровень холестерина, какие еще показатели важны и как за ними следить

К накоплению плохого холестерина приводят малоподвижный образ жизни, отсутствие регулярной физической нагрузки на свежем воздухе, переедание Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Этот материал посвящен холестерину. О том, что он бывает плохим и хорошим, многие слышали, но что это означает? Какие другие липиды нужно контролировать и почему дело не только в питании? Ответы на эти вопросы узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.



Что такое холестерин Холестерин — это жироподобное вещество, которое организм вырабатывает самостоятельно, а также получает с пищей. Он является незаменимым строительным материалом для всех клеточных мембран. Холестерин также используется при синтезе гормонов коры надпочечников, половых гормонов, витамина D.

— Холестерин принято делить на «хороший» и «плохой». В действительности эта характеристика относится не к самому веществу, а к липопротеинам. Это белки, которые переносят холестерин по кровотоку к тканям и органам. Липопротеины высокой плотности выполняют сугубо полезную функцию, а вот переносчики низкой плотности склонны закрепляться на стенках сосудов и формировать бляшки, — объясняет врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Так как липопротеины низкой плотности вредят здоровью сосудов, поясняет эксперт, холестерин в их составе называют «плохим». Чем больше уровень «плохого» холестерина в крови, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений: ишемической болезни сердца, инфаркта, нарушения мозгового кровообращения. Норма для мужчин и женщин Существуют разные анализы для проверки холестерина. Базовое исследование — тест на общий холестерин: он даст обобщенное представление о метаболизме вещества. По словам Екатерины Кашух, норма общего холестерина в крови не отличается у мужчин и женщин старше 18 лет: значения выше 5,18 ммоль/л считаются повышенными:

— Такой результат анализа указывает на риск сердечно-сосудистых заболеваний и требует дальнейшей, более подробной диагностики. Так, можно оценить содержание отдельно липопротеинов высокой и низкой плотности, а также их соотношение. Это исследование называется индексом атерогенности. Если показатель выше 4 единиц, это указывает на высокий риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Обратите внимание, что указаны средние показатели, в разных лабораториях верхняя граница нормы может обозначаться по-разному!

Врач-кардиолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Максим Петрунин приводит такой пример: у мужчин нормальный уровень холестерина — от 3,5 до 6, желательно даже до 5,5 ммоль/л ; у женщин — от 3 до 5,5.

Холестерин можно проверить, сдав кровь из вены Фото: Мария Тищенко / NGS.RU Поделиться Поделиться





Причины повышения холестерина — В первую очередь повышенный холестерин ассоциируется с неправильным питанием — употреблением калорийной пищи, большого количества животных жиров. Действительно, порядка четверти холестерина поступает в организм с пищей, поэтому коррекция питания является базовым способом снизить холестерин. Другие известные причины повышенного холестерина — недостаток физической активности и избыточный вес, — говорит Екатерина Кашух. Однако есть факторы повышения холестерина, которые не зависят от образа жизни. Это наследственность, когда из-за генетических мутаций образуется избыток вещества в крови. Холестерин также может повышаться из-за патологий печени — органа, который вырабатывает большую часть вещества в организме.

Максим Петрунин акцентирует внимание на том, что продукты, повышающие холестерин, составляют 30%, остальное — механизмы, независимые от еды. Он поясняет, что к продуктам, повышающим холестерин, относятся: мясо, молочные продукты, пальмовые и трансжиры. К продуктам, понижающим холестерин, относятся: овсянка, соя, фрукты, овощи.

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Евгения Шутович рассказывает, что сейчас важно следить за всеми липидами крови, не только за холестерином: этот вопрос очень актуален, поскольку нарушение липидного обмена рассматривается как ведущий фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и связанных с ними осложнений: — Дислипидемия — нарушение обмена липидов крови. Понятие включает широкий спектр нарушений липидного обмена, поэтому важно знать не только уровень одного холестерина, а необходимо сдавать кровь на липидный спектр (так называемая липидограмма), где исследуется несколько показателей липидов и липопротеидов крови.

Здесь перечислены основные причины, но не все Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Основные виды липидов крови Общий холестерин. Повышенное содержание холестерина в крови увеличивает риски развития атеросклероза сосудов и ишемической болезни сердца. Лучше, если уровень не будет выше 5–5,5. Триглицериды — это источник получения энергии и основная форма ее сохранения в организме. Но при избытке поступления калорий в сочетании с гиподинамией жировая ткань начинает накапливать триглицериды. Гипертриглицеридемия может наблюдаться при избыточной массе тела, злоупотреблении алкоголем, сахарном диабете, заболеваниях почек, наследственных нарушениях обмена. Уровень в крови не должен превышать 1,7.

Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) — это частицы, транспортирующие холестерин во все клетки организма. Высокие показатели свидетельствуют о повышенном риске отложения холестерина в сосудистом русле, возможном образовании атеросклеротических бляшек, которые могут сузить просвет сосудов и способствовать тромбообразованию. Нормальные показатели должны составлять при низком риске сердечно-сосудистых заболеваний менее 3,0, при очень высоком риске — менее 1,4.

Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) — так называемые хорошие липиды — это частицы, циркулирующие в кровеносном русле, которые связывают избыточный холестерин и транспортируют в печень, где холестерин преобразуется в желчные кислоты и выводится из организма. У женщин ЛПВП, как правило, выше, чем у мужчин. В норме эта фракция составляет у женщин > 1,2, у мужчин > 1,0.

Индекс атерогенности — это расчетный показатель, который отражает степень риска развития заболеваний сердца и сосудов, чем он выше, тем риск выше. В норме составляет от 2,2 до 3,5.

Если холестерин повышен, то лучше посмотреть и другие липиды в крови Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Как влияет гормональный фон на уровень липидов Евгения Шутович объясняет, что изменения уровня холестерина напрямую зависят от гормонального фона: эстрогены снижают, а андрогены, наоборот, повышают уровень общего холестерина: — При анализе липидограммы очень важно учитывать особенности гормонального фона. Известно, что у женщин до менопаузы уровень липопротеинов высокой плотности («хороших») выше, чем у мужчин. Поэтому и риск сердечно-сосудистых заболеваний в этом периоде у них меньше, чем у мужчин.

Однако, замечает врач, после менопаузы происходит уменьшение «хороших» липопротеинов и увеличение общего холестерина, вследствие чего риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Поэтому важно проходить обследование женщинам в пред- и менопаузе. — Также необходимо обратить внимание, что в период беременности уровень холестерина может повышаться. У мужчин же уровень холестерина может повышаться в среднем возрасте, что опять же обусловлено влиянием андрогенов, — акцентирует внимание Евгения Шутович. Кому необходимо проходить скрининг Евгения Шутович рекомендует проводить обследование на липиды крови у мужчин, достигших 40 лет, и женщин, достигших 50 лет или после наступления менопаузы. А также пациентам с различными заболеваниями (например, артериальная гипертензия, сахарный диабет, перенесенные инфаркт или инсульт) и тем, кто длительное время получает гормональные препараты.

Тем, у кого есть эти заболевания, особенно нужно следить за липидами Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Рекомендации врачей В большинстве случаев врач подбирает для лечения препараты, которые влияют на печень и блокируют избыточную выработку холестерина. Также специалист предлагает специальную диету, рекомендации по уровню физической нагрузки и средствам лечебной физкультуры, в частности для снижения избыточного веса, если у вас наблюдается такая проблема. Важно соблюдать диету, обращает внимание Евгения Шутович: — Нужно ограничить потребление животных жиров, избегать употребление белого хлеба и хлебобулочных изделий; добавить в рацион морскую рыбу, фрукты, овощи, крупы. Важно не превышать суточный калораж. И не забыть о достаточной физической нагрузке, по переносимости. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, групповые занятия, бассейн, ходьба на беговой дорожке.