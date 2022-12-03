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    В порт Хельсинки вошёл эсминец ВМС США. Он был задействован в учениях

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    Ракетный эсминец Arleigh Burke USS Paul Ignatius вошёл в порт Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба шестого оперативного флота США.

    Согласно сообщению, корабль принимал участие в учениях Freezing Winds 22 в Балтийском море. В маневрах были задействованы подразделения и личный состав из 12 стран. В их число входят Финляндия и Швеция.

    Военные учились интегрировать средства связи, перегруппировываться, отрабатывали технику противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, практиковались в нанесении ударов и ведении боевых действий на поверхности воды.

    В июле «Фонтанка» писала о ракетном эсминце USS Arleigh Burke, который также вышел в Финский залив после учений с боевыми кораблями Финляндии и Швеции.

    В 2017 году американцы подобным шагом подпортили настроение петербуржцам, когда за несколько дней до 9 Мая российские военные корабли спешно покинули Кронштадт и ушли в Балтийское море встречать эсминец USS Carney (DDG-64), вошедший в Гданьский залив.

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