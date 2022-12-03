В порт Хельсинки вошёл эсминец ВМС США. Он был задействован в учениях

Ракетный эсминец Arleigh Burke USS Paul Ignatius вошёл в порт Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба шестого оперативного флота США.



Согласно сообщению, корабль принимал участие в учениях Freezing Winds 22 в Балтийском море. В маневрах были задействованы подразделения и личный состав из 12 стран. В их число входят Финляндия и Швеция.



Военные учились интегрировать средства связи, перегруппировываться, отрабатывали технику противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, практиковались в нанесении ударов и ведении боевых действий на поверхности воды.

