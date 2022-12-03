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    НАТО ближе? Швеция выдала Турции первого осужденного за терроризм

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    Швеция экстрадировала в Турцию Махмута Тата, осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Об этом 3 декабря сообщают турецкие СМИ.

    По данным телеканала NTV, фигуранта задержали некоторое время назад. Приговоренный в Турции к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы по делу о терроризме, Махмут Тат в 2015 году перебрался в Швецию и попросил там убежище, но получил отказ.

    CNN Türk отмечает, что накануне Тат был доставлен в аэропорт Стамбула. Ожидается, что в ближайшее время его повезут в суд.

    Выдача лиц, причастных к терроризму, является одним из условий Турции по меморандуму с Финляндией и Швецией об их вступлении в НАТО. Еще 3 ноября министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что Финляндия и Швеция пока не выдали Анкаре ни одного человека, причастного к терроризму.

    В конце ноября в Бухаресте состоялись переговоры глав МИД Турции, Финляндии и Швеции. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём назвал встречу «очень хорошей» и отметил, что стороны достигли прогресса в переговорах по НАТО.

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