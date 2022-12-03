НАТО ближе? Швеция выдала Турции первого осужденного за терроризм

Швеция экстрадировала в Турцию Махмута Тата, осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Об этом 3 декабря сообщают турецкие СМИ.



По данным телеканала NTV, фигуранта задержали некоторое время назад. Приговоренный в Турции к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы по делу о терроризме, Махмут Тат в 2015 году перебрался в Швецию и попросил там убежище, но получил отказ.



CNN Türk отмечает, что накануне Тат был доставлен в аэропорт Стамбула. Ожидается, что в ближайшее время его повезут в суд.

