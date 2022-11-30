«Есть прогресс». Глава МИД Швеции ответил, вступит ли его страна в НАТО в 2023 году

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём не подтвердил, что его страна завершит вступление в НАТО в 2023 году. Об этом он заявил 30 ноября по прибытии на вторую сессию министерской встречи альянса в Бухаресте.



На вопрос о сроках присоединения Швеции к альянсу министр ответил, что не хочет определять конкретные временные рамки. Однако он выразил уверенность, что турецкий парламент ратифицирует протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, когда условия Анкары по выдаче террористов будут выполнены.



Прошедшую во вторник встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции Билльстрём назвал «очень хорошей». «Я чувствую, что есть прогресс, мы движемся в направлении выполнения трехстороннего меморандума», — сказал он (цитата по ТАСС).

