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    «Есть прогресс». Глава МИД Швеции ответил, вступит ли его страна в НАТО в 2023 году

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    Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём не подтвердил, что его страна завершит вступление в НАТО в 2023 году. Об этом он заявил 30 ноября по прибытии на вторую сессию министерской встречи альянса в Бухаресте.

    На вопрос о сроках присоединения Швеции к альянсу министр ответил, что не хочет определять конкретные временные рамки. Однако он выразил уверенность, что турецкий парламент ратифицирует протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, когда условия Анкары по выдаче террористов будут выполнены.

    Прошедшую во вторник встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции Билльстрём назвал «очень хорошей». «Я чувствую, что есть прогресс, мы движемся в направлении выполнения трехстороннего меморандума», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне рассказал о том, что обсуждалось на встрече с коллегами из Финляндии и Швеции в Бухаресте. «На трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии мы оценили шаги, предпринятые в рамках трехстороннего меморандума, а также сделали акцент на наших ожиданиях», — сообщил министр.

    Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что процесс вступления Финляндии в НАТО уже мог бы быть завершен, но он длится дольше, чем предполагалось.

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