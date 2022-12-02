«Для необычного времени». Петербург примерил цвет наступающего года – полюбуйтесь, как торжественно смотрится

Главным цветом наступающего года объявлен карминовый красный – так решил институт цвета Pantone. «Фонтанка» решила пофантазировать и представить, как будет выглядеть Петербург, если приоденется в модные оттенки.



Цвет года описывается как «необычный красный для необычного времени». И, кажется, Петербургу он к лицу.