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    «Для необычного времени». Петербург примерил цвет наступающего года – полюбуйтесь, как торжественно смотрится

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    Главным цветом наступающего года объявлен карминовый красный – так решил институт цвета Pantone. «Фонтанка» решила пофантазировать и представить, как будет выглядеть Петербург, если приоденется в модные оттенки.

    Цвет года описывается как «необычный красный для необычного времени». И, кажется, Петербургу он к лицу.

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    В институте считают, что цвет под названием 18–1750 Viva Magenta – храбрый, бесстрашный и пульсирующий, дерзкий и полный остроумия, а еще «вселяет чистую радость, поощряя экспериментирование и самовыражение без ограничений».

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