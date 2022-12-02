«Настроение боевое». Собянин рассказал, как побывал на «линии обороны»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что побывал на «линии обороны» в зоне спецоперации и показал фотографии оттуда. Их он разместил вечером 2 декабря в своём Telegram-канале.
«Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты», — гласит сообщение Собянина.
Столичный градоначальник также отметил, что на линии работают тысячи работников городского хозяйства. «Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое», — резюмировал он.
Кроме этого, Собянин рассказал, как в Луганске встретился с московскими врачами — бригада из 20 человек работает в городской многопрофильной больнице № 7. Мэр Москвы похвалил столичных медиков за самоотверженность.