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    Теперь официально. Новым владельцем «Охта Молл» стал девелопер из Екатеринбурга

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    Петербургский ТРЦ «Охта Молл» официально сменил владельцев. Сделка по продаже завершилась в ноябре 2022 года, сообщила пресс-служба 2 декабря.

    Новым собственником объекта стала группа компаний «Проспект Групп» из Екатеринбурга. Она намерена к весне 2023 года привлечь в ТРЦ новые модные бренды мужской и женской одежды, парк развлечений и магазины электроники.

    Ранее финская SRV Group сообщила, что продала компанию Jupiter Realty 1 B.V., которой принадлежит ТРЦ. Покупателем выступила кипрская инвестиционная компания Geomare Investments Limited, связанная с «Проспект групп».

    Сумма сделки не раскрывалась. Причиной, по которой компания решилась на продажу, стала специальная военная операция на Украине, отмечал SRV Group.

    Торговый центр «Охта Молл» площадью 140 тыс. кв. м был открыт в 2016 году. SRV Group владела 45% объекта, еще около 27% принадлежали девелоперу через другие компании.

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