Теперь официально. Новым владельцем «Охта Молл» стал девелопер из Екатеринбурга

Петербургский ТРЦ «Охта Молл» официально сменил владельцев. Сделка по продаже завершилась в ноябре 2022 года, сообщила пресс-служба 2 декабря.



Новым собственником объекта стала группа компаний «Проспект Групп» из Екатеринбурга. Она намерена к весне 2023 года привлечь в ТРЦ новые модные бренды мужской и женской одежды, парк развлечений и магазины электроники.



Ранее финская SRV Group сообщила, что продала компанию Jupiter Realty 1 B.V., которой принадлежит ТРЦ. Покупателем выступила кипрская инвестиционная компания Geomare Investments Limited, связанная с «Проспект групп».

