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    В суд ушло дело о гибели ребенка под поездом у Лахты. После трагедии прокуратура добилась закрытия прохода

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    Дело о гибели мальчика под колесами поезда на перегоне «Лахта — Новая Деревня» ушло в суд. Об этом 2 декабря сообщает городская прокуратура.

    Виновным следствие считает мастера дорожного участка, служащего в структурном подразделении ОЖД. Ему инкриминируют халатность, повлекшую смерть. Якобы именно мастер не обращал внимания на дыру в шумозащитном экране, через который люди выходили к участку ж/д путей, не оснащенных переходом.

    Ребенок погиб 11 февраля. В транспортной полиции тогда рассказывали, что мальчик шел с родителями, но в какой-то момент убежал вперед и попал под идущий поезд. Электричка остановилась, среди пассажиров начали искать медиков, но спасти пострадавшего не удалось.

    «Обвиняемый был осведомлен о наличии на этом участке пути проема сквозь шумозащитный экран и бетонного настила, которым постоянно пользовались жители Приморского района Санкт-Петербурга. При этом никаких мер по устранению несанкционированного перехода он не принял, что и повлекло за собой по неосторожности смерть ребенка», — считает прокуратура.

    Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

    Прокуратура отмечает, что лишь в апреле 2022 года после ее вмешательства дыру все-таки заделали, а также установили предупреждающие знаки.

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