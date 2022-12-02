Ремонт трамвайных путей ограничит Заневский, еще на пяти улицах водителей подвинут работы на коммуникациях

Для прокладки коммуникаций и ремонта трамвайных путей с 5 декабря в Петербурге изменят схемы движения транспорта в четырех районах Петербурга. Об этом 2 декабря предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



С 5 по 28 декабря ограничат движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и улицы Стахановцев. На участке Заневского от моста Александра Невского до Заневской площади ремонтируют трамвайные пути. Сейчас там ограничено движение от моста Александра Невского до Новочеркасского проспекта. В общей сложности работы продлятся до 17 февраля 2023 года.