Ремонт трамвайных путей ограничит Заневский, еще на пяти улицах водителей подвинут работы на коммуникациях

Для прокладки коммуникаций и ремонта трамвайных путей с 5 декабря в Петербурге изменят схемы движения транспорта в четырех районах Петербурга. Об этом 2 декабря предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.
С 5 по 28 декабря ограничат движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и улицы Стахановцев. На участке Заневского от моста Александра Невского до Заневской площади ремонтируют трамвайные пути. Сейчас там ограничено движение от моста Александра Невского до Новочеркасского проспекта. В общей сложности работы продлятся до 17 февраля 2023 года.
Во Фрунзенском районе водителей потеснят для строительства газопровода. До 15 декабря будет закрыто движение по Грузинской улице от улицы Салова до Средней улицы. Объезд предусмотрен по Средней улице, Волковскому проспекту и улице Салова.
Аналогичные работы — в Приморском районе. Из-за них с 5 по 8 декабря перекроют движение у дома 43 по Нижней Полевой улице.
А в Стрельне для прокладки газопровода до 11 декабря закроют проезд по улице Попова от улицы Лодыгина до Санкт-Петербургского шоссе. Объехать перекрытие можно будет по Ново-Нарвскому шоссе, улице Лодыгина, Почтовому переулку и Санкт-Петербургскому шоссе.
Также в Стрельне до 21 декабря ограничат движение по Красносельскому проспекту от дома 70 до дома 99. Там будут прокладывать водопровод. Для транспорта, следующего со стороны Волхонского шоссе, объезд предусмотрен по Волхонскому, Фронтовой улице и Санкт-Петербургскому шоссе, а также по маршруту: Волхонское шоссе — Дмитриевская улица — проспект Ленина — проспект Будённого — Санкт-Петербургское шоссе. Со стороны Петербурга можно будет объехать по Санкт-Петербургскому шоссе, проспекту Будённого, проспекту Ленина и Волхонскому шоссе, а также по маршруту: Санкт-Петербургское шоссе — Фронтовая улица — Волхонское шоссе.
Водопровод будут прокладывать и в Петергофе. Из-за работ до 28 мая 2023 года перекроют улицу Аврова от дома 15 по улице Аврова до Никольской улицы. Объезд предусмотрен по Константиновской, Зверинской, Парковой, Разводной и Озерковой улицам, улицам Бородачёва и Братьев Горкушенко, Санкт-Петербургскому и Эрлеровскому проспектам. Кроме того, до 30 января 2023 года закрыто движение по участку улицы Аврова от Эрлеровского бульвара до Михайловской улицы.