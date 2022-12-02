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    Суд прописал два года колонии «вирусологу», заработавшему на страхе COVID-19 в Петербурге

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    Колпинский районный суд приговорил к реальному сроку женщину, которая очистила квартиру петербургской пенсионерки от наличных и ювелирных ценностей. Путь в квартиру ей открыл страх коронавируса.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 2 декабря, виновной в особо крупной краже признана Елена Бишковская. Установлено, что в июне прошлого года она представилась вирусологом хозяйке квартиры на улице Братьев Радченко и провела осмотр женщины, жилплощади, дивана и шкафа. «Приём» обошёлся пациентке в 1,6 млн рублей.

    «Фонтанка» рассказывала, что пожилая петербурженка впустила к себе двух гостей в белых халатах и масках, заявивших, что должны проверить, безопасно ли жильё в период пандемии. С ними исчезли 1,3 млн рублей и ювелирные украшения.

    Через пять месяцев в Смоленской области по подозрению в петербургской краже задержали двух женщин 40 и 39 лет. До приговора пока добралась одна. Бишковскую приговорили к двум годам в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал её компенсировать пенсионерке 709 тысяч рублей за материальный и 10 тысяч за моральный вред.

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