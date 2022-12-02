Суд прописал два года колонии «вирусологу», заработавшему на страхе COVID-19 в Петербурге

Колпинский районный суд приговорил к реальному сроку женщину, которая очистила квартиру петербургской пенсионерки от наличных и ювелирных ценностей. Путь в квартиру ей открыл страх коронавируса.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 2 декабря, виновной в особо крупной краже признана Елена Бишковская. Установлено, что в июне прошлого года она представилась вирусологом хозяйке квартиры на улице Братьев Радченко и провела осмотр женщины, жилплощади, дивана и шкафа. «Приём» обошёлся пациентке в 1,6 млн рублей.

