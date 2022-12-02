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    Главный синоптик Петербурга рассказал о подарке на один день и о последующих изменениях

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    Погода в Петербурге меняется на глазах и продолжит это делать в ближайшие дни. Об особенностях пятницы и выходных рассказывает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    По его словам, 2 декабря в Северной столице морозно, минус 9 градусов в центре, но неудобства компенсируют ясное небо и солнце.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Давно мы его не видели, а сегодня будет появляться целый день, но только сегодня, так как уже завтра с запада приходит очередной атмосферный фронт и закроет солнце облаками. В выходные дни атмосферное давление над Ленинградской областью остается очень высоким, но влияние атмосферного фронта будет только усиливаться», — сообщает Колесов.

    Ночь на субботу всё ещё будет морозной, но уже завтра днём начнется потепление. В воскресенье и в начале следующей недели оно продолжится, так что температурный фон будет удерживаться на уровне минус 2–5 градусов. Снег начнётся в субботу местами на западе Ленобласти, а 4 декабря уже и в Петербурге.

    «Так что зима продолжается, но со слабоморозной погодой. Есть и еще один принципиальный момент, те, у кого восточный ветер в окно дует, смогут отдохнуть от него, так как в воскресенье он поворачивает к южному», — отмечает синоптик.

    Сегодня в Петербурге солнце взошло примерно в 9:35. Фотографии волшебного рассвета смотрите на «Фонтанке».

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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