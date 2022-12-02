«Зато сосед больше не курит». История о том, как обостренное чувство справедливости смог оценить только военком

Житель Петербурга сделал соседу замечание за курение на лестничной площадке, распылил «перец» в ответ на маневр коленом и получил уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью. А в довесок — повестку в военкомат.
Александр переехал в Петербург из Читы. Работал в сфере IT, жил на Васильевском острове. Всё бы ничего, но вот сосед повадился курить на лестнице.
«Когда он в очередной раз покурил на площадке, я позвонил ему в дверь и спросил, почему он там курит. И он начал меня бить, — рассказал Александр «Фонтанке». — Я в ответ применил против него перцовый баллончик».
После драки мужчины разошлись фиксировать последствия и написали заявления друг на друга. У Александра врачи определили тупую травму живота. У соседа — химический ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз.
«Мою травму не признали даже легким вредом здоровью и заявление отклонили. А в отношении меня возбудили уголовное дело по статье 115, части 2, УК РФ», — говорит Александр.
Стычка на лестнице случилась в октябре 2021 года, уголовное дело возбудили в ноябре, а дознание с выяснением обстоятельств и причин произошедшего продолжалось пять месяцев. Александр считал, что он всего лишь защищался, и в качестве обоснования своей позиции представил следствию видеозапись своего похода к соседу, на которой зафиксировано, что тот первый начал. А сосед, давая показания, рассказал, что после того, как открыл входную дверь, «с силой оттолкнул» посетителя и нанес ему «слабой силы удар коленом правой ноги в область туловища».
Адвокат Александра дважды подавал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного. Ссылался на постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 сентября 2012 года
Ходатайства были отклонены, и в мае 2022 года уголовное дело поступило в Василеостровский районный суд.
«Прокурор лично со мной разговаривал и предлагал примириться с потерпевшим, чтобы завершить дело. Мне объясняли, что меня всё равно не оправдают, — говорит Александр. — Если я примирюсь, судимости у меня не будет, но получится, что я признал вину. А почему я должен это делать? Я в этой ситуации вообще считаю себя пострадавшим».
Дальше случились четыре предварительных слушания и пять судебных заседаний. «Примиряться» Александр отказался наотрез, несмотря на все попытки прокурора объяснить ему нормы закона.
«Всё это время я нахожусь под подпиской о невыезде, — упорствует он. — Компания, в которой я работал, разорвала сотрудничество со мной, потому что я не мог релоцироваться в другую страну. Порядка 50 тысяч я потратил на юридическую помощь. Кроме того, это может отразиться на моем дальнейшем трудоустройстве. Получается, что на мои налоги меня же больше года судили после того, как я вызвал полицию и написал заявление».
Кульминация стояния в суде случилась 29 ноября. На заседании появился сотрудник военкомата с повесткой для подсудимого.
«Разыскивать меня с повесткой по странному совпадению начали буквально на следующий день после того, как я в суде окончательно отказался мириться. Дома меня застать не смогли. И во время следующего же заседания в присутствии двух свидетелей — сотрудника суда и представителя прокурора — сотрудник военкомата вручил мне повестку под подпись, — говорит Александр. — При этом повестку выписал военкомат Василеостровского района. Но я в Петербурге проживаю временно, прописки здесь у меня нет, а есть — в Чите, там же я стою на учете в военкомате. И вообще, у меня категория В, в армии не служил».
В повестке говорилось, что явиться в военкомат Александр должен 30 ноября. Но мужчина пока никуда не пошел. И недоумевает: ведь Смольный еще месяц назад объявил, что «основные мероприятия по частичной мобилизации граждан» в Петербурге завершены. Правда, Александра пока и не мобилизуют, а только предлагают «явиться для уточнения данных». По закону при смене места жительства гражданин в течение двух недель должен сам прийти в военкомат и рассказать об этом безо всяких повесток. Получается, что военкомат всего лишь сопоставил данные из карточки судебного дела со своими знаниями о проживающих на Васильевском. И решил «уточнить», будучи в своем праве.
«У нас в суде менялись прокуроры — от помощника до зама прокурора, каждый из них пытался примирить моего подзащитного с потерпевшим, — говорит адвокат Александра Максим Максимов. — Но там нет состава преступления, чистая самооборона. Ранее, когда шла активная фаза мобилизации, Александр никого не интересовал, даже в Чите, где он зарегистрирован и состоит на воинском учете».
Александр продолжает упорствовать и считает, что «примиряться» в данной ситуации — несправедливо и неправильно.
Но даже в этой беспросветной кафкианской туче есть лучик — правда, в стиле Михаила Зощенко.
«Сосед курить на лестницу больше не ходит с тех пор, — говорит Александр. — Единственный плюс от ситуации».
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»