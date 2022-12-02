«Зато сосед больше не курит». История о том, как обостренное чувство справедливости смог оценить только военком

Житель Петербурга сделал соседу замечание за курение на лестничной площадке, распылил «перец» в ответ на маневр коленом и получил уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью. А в довесок — повестку в военкомат.



Александр переехал в Петербург из Читы. Работал в сфере IT, жил на Васильевском острове. Всё бы ничего, но вот сосед повадился курить на лестнице. «Когда он в очередной раз покурил на площадке, я позвонил ему в дверь и спросил, почему он там курит. И он начал меня бить, — рассказал Александр «Фонтанке». — Я в ответ применил против него перцовый баллончик».

После драки мужчины разошлись фиксировать последствия и написали заявления друг на друга. У Александра врачи определили тупую травму живота. У соседа — химический ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз.

«Мою травму не признали даже легким вредом здоровью и заявление отклонили. А в отношении меня возбудили уголовное дело по статье 115, части 2, УК РФ», — говорит Александр. Стычка на лестнице случилась в октябре 2021 года, уголовное дело возбудили в ноябре, а дознание с выяснением обстоятельств и причин произошедшего продолжалось пять месяцев. Александр считал, что он всего лишь защищался, и в качестве обоснования своей позиции представил следствию видеозапись своего похода к соседу, на которой зафиксировано, что тот первый начал. А сосед, давая показания, рассказал, что после того, как открыл входную дверь, «с силой оттолкнул» посетителя и нанес ему «слабой силы удар коленом правой ноги в область туловища».

Адвокат Александра дважды подавал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного. Ссылался на постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 сентября 2012 года № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». Это постановление еще десять лет назад наделало много шуму, так как общественность решила, что оно дает гражданам карт-бланш на самозащиту. Но всплеск оправдательных приговоров по ст. 115, ч. 2, документ не спровоцировал. Оказалось, что есть нюанс. В мае 2022 года Верховный суд свое историческое постановление уточнил: граждане имеют право на самооборону при незаконных попытках войти в их жилье, даже если незваный гость не ломится силой и не угрожает насилием. Выходит, что согласно этому постановлению самообороной занимался тот, кто открыл дверь неожиданному визитеру, пришедшему выяснять отношения. Случаи применения «перца» как конечного аргумента в споре часто становятся поводом для судебных разбирательств в разных регионах страны. И тем, кто распылил баллончик, выносят обвинительные приговоры, которые не удается оспорить.

Ходатайства были отклонены, и в мае 2022 года уголовное дело поступило в Василеостровский районный суд. «Прокурор лично со мной разговаривал и предлагал примириться с потерпевшим, чтобы завершить дело. Мне объясняли, что меня всё равно не оправдают, — говорит Александр. — Если я примирюсь, судимости у меня не будет, но получится, что я признал вину. А почему я должен это делать? Я в этой ситуации вообще считаю себя пострадавшим». Дальше случились четыре предварительных слушания и пять судебных заседаний. «Примиряться» Александр отказался наотрез, несмотря на все попытки прокурора объяснить ему нормы закона.

«Всё это время я нахожусь под подпиской о невыезде, — упорствует он. — Компания, в которой я работал, разорвала сотрудничество со мной, потому что я не мог релоцироваться в другую страну. Порядка 50 тысяч я потратил на юридическую помощь. Кроме того, это может отразиться на моем дальнейшем трудоустройстве. Получается, что на мои налоги меня же больше года судили после того, как я вызвал полицию и написал заявление». Кульминация стояния в суде случилась 29 ноября. На заседании появился сотрудник военкомата с повесткой для подсудимого.

«Разыскивать меня с повесткой по странному совпадению начали буквально на следующий день после того, как я в суде окончательно отказался мириться. Дома меня застать не смогли. И во время следующего же заседания в присутствии двух свидетелей — сотрудника суда и представителя прокурора — сотрудник военкомата вручил мне повестку под подпись, — говорит Александр. — При этом повестку выписал военкомат Василеостровского района. Но я в Петербурге проживаю временно, прописки здесь у меня нет, а есть — в Чите, там же я стою на учете в военкомате. И вообще, у меня категория В, в армии не служил».

В повестке говорилось, что явиться в военкомат Александр должен 30 ноября. Но мужчина пока никуда не пошел. И недоумевает: ведь Смольный еще месяц назад объявил, что «основные мероприятия по частичной мобилизации граждан» в Петербурге завершены. Правда, Александра пока и не мобилизуют, а только предлагают «явиться для уточнения данных». По закону при смене места жительства гражданин в течение двух недель должен сам прийти в военкомат и рассказать об этом безо всяких повесток. Получается, что военкомат всего лишь сопоставил данные из карточки судебного дела со своими знаниями о проживающих на Васильевском. И решил «уточнить», будучи в своем праве.