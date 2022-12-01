Доминирует бюджет: что ждать от новогоднего застолья, а чего – от подарков

За месяц до Нового года 2023 года жители России уже начали подготовку к праздникам. Старт оказался даже более активным, чем год назад. Скупают все. Но и в Петербурге, и в целом по стране тренд один – режим экономии.



«Траты в лучшем случае будут на уровне прошлого года», – говорит экономист Никита Масленников.

Словом, жители России стараются искать товары и услуги подешевле: от украшений и сладких подарков до туров по стране и услуг Дедов Морозов и Снегурочек.