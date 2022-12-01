В Петербурге арестовали двоих подозреваемых в попытке отнять сумку с миллионами

Красногвардейский райсуд Петербурга заключил под стражу предполагаемых нарушителей, напавших на мужчину на Среднеохтинском проспекте. Они останутся под арестом до 28 января.



Обвинение мужчинам не предъявляли, сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Пока их подозревают в разбойном нападении на ростовчанина, который нес сумку с 5 миллионами рублей, собираясь разменять их на доллары. Они якобы били его и даже ударили ножом, но мужчина сумел отстоять имущество.

Как сообщала «Фонтанка», фигуранты – жители Дагестана, не связанные родственными узами, но родившиеся в один день августа 1988 года.