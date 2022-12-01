В Петербурге задержаны жители Дагестана, которым противостоял миллионер из Ростова

Оперативники угрозыска петербургского главка полиции задержали подозреваемых в попытке разбоя на Среднеохтинском проспекте. Там, у дома №14 двое пытались отнять у ростовчанина сумку с 5 млн рублей, которые он принес обменивать на доллары. Жертва оказалась сильнее разбойников, и им пришлось спешно ретироваться.

Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, гуляли они недолго.



В ночь на среду в Колпино остановили «Тойоту Камри», на которой приезжали преступники. В салоне были двое жителей Дагестана — не братья, но родившиеся в один день августа 1988 года.