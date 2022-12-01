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    В Петербурге задержаны жители Дагестана, которым противостоял миллионер из Ростова

    1936
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    Оперативники угрозыска петербургского главка полиции задержали подозреваемых в попытке разбоя на Среднеохтинском проспекте. Там, у дома №14 двое пытались отнять у ростовчанина сумку с 5 млн рублей, которые он принес обменивать на доллары. Жертва оказалась сильнее разбойников, и им пришлось спешно ретироваться.

    Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, гуляли они недолго.

    В ночь на среду в Колпино остановили «Тойоту Камри», на которой приезжали преступники. В салоне были двое жителей Дагестана — не братья, но родившиеся в один день августа 1988 года.

    Оба были изобличены в совершении попытки разбоя. Товарищей процессуально задержали и поместили в ИВС.

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