    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    780мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.15eur63.83

    Сенатор Ковитиди ответила, коснется ли запрет латиницы в рекламе букв Z и V

    1871
    10 комментариев

    Применение символов Z и V, которые используются в знак поддержки российских военных, не противоречит законопроекту о запрете использования латиницы в рекламе. Об этом 1 декабря изданию «Лента.ру» заявила член комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

    «Официальными воинскими символами Z и V не являются, как и не являются элементами рекламы. Применение этих символов в социальной рекламе не противоречит нашему законопроекту, поскольку он направлен на урегулирование текста рекламы в коммерческой сфере», — сообщила она.

    Ранее сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму законопроект о запрете в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Ограничения на иностранные слова и латиницу не коснутся зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований. Защита кириллицы, поясняют сенаторы, важна для сохранения целостности Российского государства. В телеграм-каналах возникли дискуссии, как в таком случае быть с баннерами, где изображены буквы Z и V в поддержку военных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close