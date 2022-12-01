Сенатор Ковитиди ответила, коснется ли запрет латиницы в рекламе букв Z и V

Применение символов Z и V, которые используются в знак поддержки российских военных, не противоречит законопроекту о запрете использования латиницы в рекламе. Об этом 1 декабря изданию «Лента.ру» заявила член комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.



«Официальными воинскими символами Z и V не являются, как и не являются элементами рекламы. Применение этих символов в социальной рекламе не противоречит нашему законопроекту, поскольку он направлен на урегулирование текста рекламы в коммерческой сфере», — сообщила она.

