Сенатор Ковитиди ответила, коснется ли запрет латиницы в рекламе букв Z и V

Применение символов Z и V, которые используются в знак поддержки российских военных, не противоречит законопроекту о запрете использования латиницы в рекламе. Об этом 1 декабря изданию «Лента.ру» заявила член комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.
«Официальными воинскими символами Z и V не являются, как и не являются элементами рекламы. Применение этих символов в социальной рекламе не противоречит нашему законопроекту, поскольку он направлен на урегулирование текста рекламы в коммерческой сфере», — сообщила она.
Ранее сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму законопроект о запрете в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Ограничения на иностранные слова и латиницу не коснутся зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований. Защита кириллицы, поясняют сенаторы, важна для сохранения целостности Российского государства. В телеграм-каналах возникли дискуссии, как в таком случае быть с баннерами, где изображены буквы Z и V в поддержку военных.