Для сохранения государственной целостности. В России хотят запретить «некириллическую» рекламу

Законопроект о запрете в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, внесли в Государственную думу сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Документ опубликован 1 декабря.



Предлагается внести изменение в действующий закон «О рекламе». Ограничения на иностранные слова и латиницу не коснутся зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований.



Авторы отмечают, что по закону государственный язык РФ подлежит обязательному использованию в рекламе, но нередко русские названия передают полностью латиницей или меняют часть букв. Подобное искажение, как считают сенаторы, влияет на понимание родного языка и способствует неправильному восприятию его культуры, в особенности — у молодёжи.

