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    Для сохранения государственной целостности. В России хотят запретить «некириллическую» рекламу

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    Законопроект о запрете в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, внесли в Государственную думу сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Документ опубликован 1 декабря.

    Предлагается внести изменение в действующий закон «О рекламе». Ограничения на иностранные слова и латиницу не коснутся зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований.

    Авторы отмечают, что по закону государственный язык РФ подлежит обязательному использованию в рекламе, но нередко русские названия передают полностью латиницей или меняют часть букв. Подобное искажение, как считают сенаторы, влияет на понимание родного языка и способствует неправильному восприятию его культуры, в особенности — у молодёжи.

    «Кириллическая письменность — это основа нашего культурного кода, которая даёт возможность сохранить самобытность в условиях активного продвижения мировой массовой культуры. Защита кириллицы важна для сохранения целостности российского государства», — говорится в пояснительной записке.

    Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы. В июле Вячеслав Володин сообщал, что запрет на размещение наружной рекламы на иностранных языках обсуждается. Опрос показал, что большинство подписчиков его канала поддержали инициативу.

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