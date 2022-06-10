В Госдуме обсуждают законопроект о запрете вывесок на иностранных языках

В Государственной думе обсуждают запрет на размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом 10 июня сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Законопроект подготовлен», — написал он в своём Telegram-канале 10 июня.
Председатель Госдумы запустил среди читателей опрос. За пару часов свои голоса оставили уже 40 тысяч пользователей, больше
Ранее депутаты обсуждали проблему большого числа вывесок на английском языке в России. Комитет Госдумы по культуре сообщал о намерении подготовить соответствующий законопроект для рассмотрения во время осенней сессии.