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    В Госдуме обсуждают законопроект о запрете вывесок на иностранных языках

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    21 комментарий

    В Государственной думе обсуждают запрет на размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом 10 июня сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    «Законопроект подготовлен», — написал он в своём Telegram-канале 10 июня.

    Председатель Госдумы запустил среди читателей опрос. За пару часов свои голоса оставили уже 40 тысяч пользователей, больше 70 % из которых поддержали инициативу.

    Ранее депутаты обсуждали проблему большого числа вывесок на английском языке в России. Комитет Госдумы по культуре сообщал о намерении подготовить соответствующий законопроект для рассмотрения во время осенней сессии.

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    Комментарии (21)

    James Cook
    Автомобили служебные на отечественные поменяйте для начала
    yureg
    Зачем запрещать? Установите тариф на размещение иноязычных вывесок и пусть платят в зависимости от габаритных размеров. Все собранные деньги направить на благоустройство фасадов ну или на нужды Минкультуры
    zhorez
    страна непуганных идиотов
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