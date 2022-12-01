Трубу на Английском проспекте починили. В домах Коломны продолжают ждать тепло

Теплоэнергетики отчитались о ремонте трубы в Адмиралтейском районе Петербурга, окончания которого второй день ждут замерзающие жители Коломны.



Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», к назначенным 17:45 специалисты компании со своей стороны закончили все работы на Английском проспекте, 62. Более шести метров ненадёжного участка демонтировали и заменили, после диагностики его подключили.



«Система теплоснабжения домов переведена в штатный режим работы. Жилищные организации оповещены о необходимости подключения жилых зданий. При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в свою управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — сообщают в «Теплосети».

