Трубу на Английском проспекте починили. В домах Коломны продолжают ждать тепло

Теплоэнергетики отчитались о ремонте трубы в Адмиралтейском районе Петербурга, окончания которого второй день ждут замерзающие жители Коломны.
Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», к назначенным 17:45 специалисты компании со своей стороны закончили все работы на Английском проспекте, 62. Более шести метров ненадёжного участка демонтировали и заменили, после диагностики его подключили.
«Система теплоснабжения домов переведена в штатный режим работы. Жилищные организации оповещены о необходимости подключения жилых зданий. При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в свою управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — сообщают в «Теплосети».
Возвращение тепла и подключение домов со стороны жилищников занимает время, так что ровно в шесть часов вечера батареи в домах не нагрелись.
О том, что отопления по-прежнему нет, в соцсетях рассказывают, в частности, жители домов на Садовой, Декабристов, Псковской.
«Декабристов, 54, отопление отсутствует. По 004 сказали, что апокалипсис продлён до 12 завтрашнего дня!» — пишут горожане на странице администрации и напоминают, что ночью прогнозы обещают –10 градусов.
Коммунальные беды в Адмиралтейском районе переживают со вчерашнего дня. До полудня там выявили дефекты не по одному адресу, с остальными аварийно-ремонтные бригады уже справились.