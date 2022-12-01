В Москве мужчину насмерть придавило воротами автомойки в первый рабочий день

Первый день стажировки для жителя Москвы стал последним в его жизни. Мужчину убили автоматические ворота автомойки.



О случившемся 1 декабря сообщила столичная прокуратура. По информации ведомства, 33-летнего мужчину придавило воротами здания на Хорошевском шоссе, когда он проходил мимо рольставней.