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    В Москве мужчину насмерть придавило воротами автомойки в первый рабочий день

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    Первый день стажировки для жителя Москвы стал последним в его жизни. Мужчину убили автоматические ворота автомойки.

    О случившемся 1 декабря сообщила столичная прокуратура. По информации ведомства, 33-летнего мужчину придавило воротами здания на Хорошевском шоссе, когда он проходил мимо рольставней.

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    Приехавшим медикам оставалось констатировать смерть. MSK1.RU со ссылкой на появившуюся в Сети информацию пишет, что не совместимые с жизнью травмы получил работник в первый день стажировки.

    Прокуратура Москвы

    Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов, ход проверки контролирует прокуратура.

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