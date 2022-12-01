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    50 военнослужащих ВС РФ освободили из украинского плена: новости вокруг спецоперации за 1 декабря

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    Минобороны РФ подтвердило обмен пленными с Украиной, освобождены 50 российских военнослужащих
    Минобороны РФ подтвердило обмен пленными с Украиной, освобождены 50 российских военнослужащихФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
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    Минобороны доложило об освобождении 50 российских военнопленных

    50 российских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену, освободили в результате переговоров. Об этом сообщили в Минобороны.

    — В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — сообщили в ведомстве.

    Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных военнослужащих доставят в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

    Российские активы на сумму почти $8 млрд заморозили в Швейцарии

    Швейцария заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($7,98 млрд). Об этом сообщил Государственный секретариат экономики страны.

    — По состоянию на 3 июля 2022 года сумма вкладов российских граждан или же физических и юридических лиц, объявленных Государственному секретариату экономики, составляла 46,1 млрд франков. По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные в Швейцарии авуары достигли 7,5 млрд франков, — отметили в секретариате.

    Также сообщается, что заблокированы 15 объектов недвижимости в шести швейцарских кантонах.

    Минкульт планирует создать постоянную экспозицию о героях СВО в одном из музеев

    В пресс-службе Министерства культуры рассказали ТАСС, что ведомство прорабатывает вопрос о создании на базе одного из федеральных музеев постоянной экспозиции, посвященной увековечению памяти героев и защитников России. Место, где появится такая экспозиция, не называют. О нем обещали сообщить позднее.

    Депутаты готовят законопроект о дополнительных мерах поддержки вдов участников СВО

    Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями сообщил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о дополнительных мерах поддержки вдов участников спецоперации.

    — Буквально вчера обсуждали эту тему, чтобы внести всеми фракциями дополнительные поправки, защищающие вдов и вдовцов, которых, к сожалению, военные действия неизбежно порождают, — сказал Васильев.

    Лавров считает, что прежние отношения с Западом не восстановятся

    На пресс-конференции, посвященной европейской безопасности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прежние отношения России и Запада уже не восстановить.

    — Если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится, — заявил Лавров. — Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет.

    Минобороны РФ подтвердило обмен пленными с Украиной, освобождены 50 российских военнослужащих
    Минобороны РФ подтвердило обмен пленными с Украиной, освобождены 50 российских военнослужащихФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

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    МИД РФРоссияСергей ЛавровУкраинаВоеннопленныеПленСпецоперация на Украине

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