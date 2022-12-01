50 военнослужащих ВС РФ освободили из украинского плена: новости вокруг спецоперации за 1 декабря

Минобороны доложило об освобождении 50 российских военнопленных
50 российских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену, освободили в результате переговоров. Об этом сообщили в Минобороны.
— В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — сообщили в ведомстве.
Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных военнослужащих доставят в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Российские активы на сумму почти $8 млрд заморозили в Швейцарии
Швейцария заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($7,98 млрд). Об этом сообщил Государственный секретариат экономики страны.
— По состоянию на 3 июля 2022 года сумма вкладов российских граждан или же физических и юридических лиц, объявленных Государственному секретариату экономики, составляла 46,1 млрд франков. По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные в Швейцарии авуары достигли 7,5 млрд франков, — отметили в секретариате.
Также сообщается, что заблокированы 15 объектов недвижимости в шести швейцарских кантонах.
Минкульт планирует создать постоянную экспозицию о героях СВО в одном из музеев
В пресс-службе Министерства культуры рассказали ТАСС, что ведомство прорабатывает вопрос о создании на базе одного из федеральных музеев постоянной экспозиции, посвященной увековечению памяти героев и защитников России. Место, где появится такая экспозиция, не называют. О нем обещали сообщить позднее.
Депутаты готовят законопроект о дополнительных мерах поддержки вдов участников СВО
Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями сообщил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о дополнительных мерах поддержки вдов участников спецоперации.
— Буквально вчера обсуждали эту тему, чтобы внести всеми фракциями дополнительные поправки, защищающие вдов и вдовцов, которых, к сожалению, военные действия неизбежно порождают, — сказал Васильев.
Лавров считает, что прежние отношения с Западом не восстановятся
На пресс-конференции, посвященной европейской безопасности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прежние отношения России и Запада уже не восстановить.
— Если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится, — заявил Лавров. — Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет.