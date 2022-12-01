В Петербурге назвали лучшие симфонические концерты страны, показанные онлайн, — их можно прослушать

В Петербурге 1 декабря наградили коллективы, которые провели самые лучшие — по мнению жюри — концерты, транслировавшиеся онлайн в течение 2021 года. Записи, присланные на конкурс, можно прослушать на сайте Большой оркестровой премии «440 герц».

Всего было подано 32 заявки. По словам художественного руководителя премии Надежды Маркарян, это говорит о высокой востребованности премии — потому что в стране всего действует порядка 100 оркестров, из которых четверть приходится на Москву и Петербург. И в конкурсе могли принять участие только те работы, что были записаны до объявления конкурса, а значит, не могли быть сделаны специально под него.



Победителей выбрали в 10 номинациях. За качество трансляции наградили Концертный зал им. П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии (за трансляцию концерта Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан).

Лучшее «слово о музыке» произнес Артем Варгафтик в программе Академического симфонического оркестра Нижегородской государственной академической филармонии им. Ростроповича ко дню 115-летия Дмитрия Шостаковича.

Событием признали программу Юлиана Макарова «Прокофьев» из цикла «Слова и музыка к тебе», ее исполнил Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова.



Лучшее соло с оркестром исполнил Гайк Казазян в концерте для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена в программе Томского академического симфонического оркестра под управлением Михаила Грановского.

В номинации «гость» жюри присудило победу Джорджу Харлионо за исполнение концерта № 5 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена в программе Московского камерного оркестра «Musica Viva».

Анатолий Левин и Концертный симфонический оркестр Московской консерватории лучше всех проявили себя в номинации «аккомпанемент» в программе с выпускниками класса профессора Доренского.



Лучшим дирижером стал Александр Сладковский в программе Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан на сцене Концертного зала им. Чайковского.

Еще раз Московский камерный оркестр «Musica Viva» был отмечен уже за стилистическую точность исполнения — речь о программе, которую коллектив исполнил с Александром Рудиным в Московском концертном зале «Зарядье».

А в номинации «симфонический концерт» победил Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса.



В состав жюри вошли доктор искусствоведения, профессор Российского государственного института сценических искусств, главный редактор журнала Санкт-Петербургской филармонии «Скрипичный ключ» Надежда Маркарян, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания Марина Раку, музыковед и театральный критик Лариса Барыкина и руководитель отдела медиапроектов Московской филармонии Алексей Королев. Президент премии «440 герц» — художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов.



По словам Надежды Маркарян, идея Большой оркестровой премии «440 герц», которая впервые вручалась в этом году, много лет витала в воздухе, но не находила реализации: не было технических возможностей.

«Пандемия заставила всех собраться и в удивительно быстрый срок освоить трансляции, — считает она. — Понятно, что технически это не всегда легко сделать, поэтому есть филармонии, которые в авангарде процесса, а есть филармонии, которые очень хотят, но пока только присоединяются к нему. Но мы точно можем сказать, что культура трансляции филармонических концертов стоит на ногах, набирает силу. И не стоит путать технически и по восприятию: это совсем другой процесс, чем прослушивание пластинок и дисков! Потому что трансляция сохраняет эффект "здесь и сейчас"».

