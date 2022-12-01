Фонд «Бумажная птица» ищет волшебников, которые исполнят предновогодние мечты тяжелобольных детей и подростков

Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» запустил ежегодную предновогоднюю акцию «Мечты сбываются». Принять в ней участие и стать добрым волшебником, исполнив заветную мечту, — и подарить чудо неизлечимо больным детям и молодым людям может любой желающий.

Соня мечтала прыгнуть с парашютом. Её желание было исполнено добрым волшебником Фото: предоставлено БФ «Бумажная птица» Поделиться Поделиться





Как и в предыдущие годы, Фонд собрал на сайте «Мечты сбываются» самые заветные желания своих подопечных. В этом году в акции вместе с тяжелобольными детьми впервые участвуют совершеннолетние ребята. В октябре в Пушкине Фонд открыл для них специальный хоспис, в котором молодые люди с неизлечимыми заболеваниями могут получить паллиативную медицинскую помощь.



В течение нескольких недель ребята, чьи болезни современная медицина не может вылечить, присылали сотрудникам Фонда письма с рассказами о своей мечте. Участники проекта, как правило, мечтают о том же, что и их сверстники. Они хотят встретиться со своими кумирами, путешествовать или развиваться в любимом занятии.



Так как многие из ребят не ходят, с трудом передвигаются или лежат, часто они мечтают о вещах, которые смогут подарить им больший комфорт: кто-то мечтает об удобной кровати, а кто-то — о садовых качелях или кресле-качалке.

Один из самых желанных вариантов подарка — умная колонка, которая помогает маме развлечь ребёнка. Голосового помощника можно попросить рассказать сказку, включить любимую музыку или мультфильм в телевизоре. Большой популярностью традиционно пользуются творческие наборы, игры и конструкторы. Дети, не имеющие двигательных ограничений, мечтают о велосипедах, санках и самокатах, особенно электрических с сиденьем. С их помощью ребята получают возможность активно проводить больше времени на воздухе, совершать прогулки.



Часто материальные вещи являются средством достижения большой мечты. Например, простая удочка позволит ребёнку чаще ходить на рыбалку с папой и проводить с ним время за любимым занятием. Игровая приставка станет проводником в увлекательный мир и позволит обрести новых друзей. Когда твоя жизнь ограничена квартирой или палатой стационара, онлайн-игры часто становятся единственной возможностью общения со сверстниками. А кому-то отдельное рабочее место поможет почувствовать себя взрослым и позволит эффективно подготовиться к экзаменам, чтобы поступить в университет и получить профессию мечты.



Также в этом году участники проекта мечтают встретиться с Дедом Морозом, Андреем Малаховым, группой «Руки вверх», Владом А4 и Демисом Карибидисом.

В процессе обработки заявок сотрудники Фонда заметили некоторые особенности, характерные для новых участников проекта — совершеннолетних ребят.

«В целом, в силу ограничений по здоровью, молодые взрослые также мечтают о комфорте, о вещах, которые помогут им жить более полной жизнью. Но самое главное отличие состоит в том, что мечты взрослых участников проекта — осознанные и точно сформулированные. Ребята не просто хотят встретиться с каким-либо известным человеком — они точно знают, для чего им нужна эта встреча. Это вполне естественно: они всё-таки уже взрослые и зачастую точно знают, чего хотят. Так, например, один из подопечных Фонда мечтает о встрече с любимым комиком, чтобы узнать у него секрет уверенности в себе и самому стать чуть смелее. Второе отличие, тоже вполне объяснимое и понятное для ребят их возраста, заключается в желании обрести некую независимость, найти своё место в жизни. Они формируют собственный мир, поэтому мы получили много запросов на обустройство личного пространства: от мебели и кровати до отдельного рабочего места», ­– рассказала руководитель проекта Лола Андреева.



Врачи, работающие в хосписе, уверены, что исполнение мечты даёт ребёнку дополнительные силы.

«Когда мечта сбывается, у человека появляется такое очень важное чувство — он понимает, что ему нравится жить. Если одна мечта осуществилась, то, скорее всего, человек осмелится на следующую», — делится своими наблюдениями Наталия Юдина, руководитель социально-психологической службы СПб ГАУЗ «Хоспис (детский и взрослый)».



С ней согласна Светлана Минченко, главный специалист по медицинским вопросам: «Когда сбывается мечта, то для нашего ребёнка это такой взрыв эмоций, такое воодушевление, а в глазах — счастье! У него надолго сохраняется заряд бодрости, вера в улучшение своего здоровья и в свои силы. Такое состояние ребёнка не заменит даже лучшее лекарство».



Проект «Мечты сбываются» стартовал в 2003 году.

«Как только мы начали проводить эту акцию, она быстро стала неотъемлемой частью работы детского хосписа. Потому что задача проекта — не просто исполнить желание и подарить ребёнку то, чего у него не было, а дать почувствовать, что он важен, что о нём знают и хотят ему помочь. Именно это чувство помогает многим бороться с болезнью и преодолевать сложные жизненные обстоятельства», — говорит основатель первого в стране детского хосписа и Фонда «Бумажная птица» отец Александр Ткаченко.

В этом году у Фонда набралось 183 желания. Их исполнения ждут ребята в возрасте от 3 до 25 лет в 39 регионах России. Дело за волшебниками.

