«Жить без боли и без страха». В Петербурге открылся первый в России молодёжный хоспис

Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Хоспис для молодых взрослых открылся в Пушкине. Он должен стать транзитным учреждением для пациентов, которые перешагнули порог совершеннолетия, но ещё не готовы к взаимодействию с системой для взрослых. Это первое в стране учреждение, специализирующееся на паллиативном сопровождении молодых людей от 18 до 25 лет, в нём не только оказывают медицинскую помощь, но и помогают ребятам реализовывать себя.

Наталья со Стасей осматривают каминный зал. Потолок украшен лепниной, под зеркалом в золотой раме прячется мраморный столик, взгляд притягивает камин с изразцами и кресла тёплых оттенков. За соседней дверью столовая с белым гарнитуром и кофе-машиной. Ничего из интерьера не говорит о том, что здесь расположено медицинское учреждение.



Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





«Мы уже привыкли, что здесь уютно, по-домашнему», — говорит Наталья. Дочка петербурженки является подопечной детского хосписа на улице Бабушкина.

«Получали разную помощь. Помогали и коляски покупать, и анализы дорогостоящие делать, и диагнозы ставили. Всегда организовывают день рождения, сейчас у нас будет банкет в ресторане», — делится Наталья.

Стасе нравится передача «Лучше Всех». Благодаря сотрудникам хосписа девочке удалось пообщаться с её ведущим Максимом Галкиным* (признан иноагентом). Разговор по зуму состоятся в старый Новый год, Галкин показал закулисье шоу.



Через три дня Стасе исполнится 18 лет, формально она станет взрослой, значит должна будет перейти в систему учреждений паллиативной помощи для совершеннолетних.

Как рассказала «Фонтанке» медсестра Наталья, родители давно просили продлить пребывание пациентов в детском хосписе. Ведь во взрослой системе значительно меньше возможностей для длительного психологического сопровождения. Кроме того, 18-летние ребята могут и хотят получать образования. Так, подопечная детского хосписа Мария Филина переехала из Петербурга на Дальний Восток, чтобы учиться по специальности «корееведение». Пациентам тут помогают жить полноценно, несмотря на тяжёлые заболевания. С этой же идеей задумывался и хоспис для молодых взрослых.



В 2020 году благотворительному фонду «Бумажная птица» город передал комплекс построек на Московском шоссе в Пушкине. Здания были построены в 19 веке и носят статус выявленных объектов культурного наследия. Изначально в них располагалась лечебница Эбермана. В войну комплекс законсервировали, уже весной 1946-го начались работы по восстановлению. Здание было возрождено как туберкулезный санаторий для детей раннего возраста, который в 1964 году был переименован в санаторий «Малютка».



Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Реставрация бывшего туберкулёзного санатория обошлась в 380 млн рублей. В здании оснастили пищеблок, стационар, включая палату интенсивной терапии. На третьем этаже расположена прощальная комната. Отделение для «молодых взрослых» рассчитано на одновременное пребывание 15 семей. Поступление первых пациентов планируется с ноября. В хосписе они проходят комплекс паллиативной терапии.



Протоиерей Александр Ткаченко, основатель первого в России детского хосписа и руководитель фонда «Круг добра» Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





«Каждый ребенок, который оказывается в ситуации тяжелого заболевания, получает паллиативную помощь за счет средств бюджета. Благодаря хорошим условиям, многие из ребят переступают порог 18-летия, — рассказывает протоиерей Александр Ткаченко, основатель первого в России детского хосписа и руководитель фонда «Круг добра». — Формально они должны перейти под контроль паллиативных служб взрослой сети, но она пока не готова предоставить им тот набор услуг медицинских, социальных, психологических, образовательных, которые требуются для молодого человека. И взрослая сеть не готова, и ребята сами не готовы оказаться на территории взрослого хосписа. Очень важно организовать учреждение транзитного типа. Которое поможет ребятам оставаться молодыми взрослыми, продолжать реализовывать свои планы на жизнь».

Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Учреждение примет пациентов от 18 до 25 лет. Как петербургский детский хоспис стал примером для регионов, так и молодёжный должен помочь коллегам создать аналогичные службы в других городах. «В первую очередь — это возможность жить качественную жизнь, без боли и без страха. Реализовать себя через образование, общение с другими людьми», — добавил Ткаченко.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

