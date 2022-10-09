«Жить без боли и без страха». В Петербурге открылся первый в России молодёжный хоспис

Хоспис для молодых взрослых открылся в Пушкине. Он должен стать транзитным учреждением для пациентов, которые перешагнули порог совершеннолетия, но ещё не готовы к взаимодействию с системой для взрослых. Это первое в стране учреждение, специализирующееся на паллиативном сопровождении молодых людей от 18 до 25 лет, в нём не только оказывают медицинскую помощь, но и помогают ребятам реализовывать себя.
Наталья со Стасей осматривают каминный зал. Потолок украшен лепниной, под зеркалом в золотой раме прячется мраморный столик, взгляд притягивает камин с изразцами и кресла тёплых оттенков. За соседней дверью столовая с белым гарнитуром и кофе-машиной. Ничего из интерьера не говорит о том, что здесь расположено медицинское учреждение.
«Мы уже привыкли, что здесь уютно, по-домашнему», — говорит Наталья. Дочка петербурженки является подопечной детского хосписа на улице Бабушкина.
«Получали разную помощь. Помогали и коляски покупать, и анализы дорогостоящие делать, и диагнозы ставили. Всегда организовывают день рождения, сейчас у нас будет банкет в ресторане», — делится Наталья.
Стасе нравится передача «Лучше Всех». Благодаря сотрудникам хосписа девочке удалось пообщаться с её ведущим Максимом Галкиным* (признан иноагентом). Разговор по зуму состоятся в старый Новый год, Галкин показал закулисье шоу.
Через три дня Стасе исполнится 18 лет, формально она станет взрослой, значит должна будет перейти в систему учреждений паллиативной помощи для совершеннолетних.
Как рассказала «Фонтанке» медсестра Наталья, родители давно просили продлить пребывание пациентов в детском хосписе. Ведь во взрослой системе значительно меньше возможностей для длительного психологического сопровождения. Кроме того, 18-летние ребята могут и хотят получать образования. Так, подопечная детского хосписа Мария Филина переехала из Петербурга на Дальний Восток, чтобы учиться по специальности «корееведение». Пациентам тут помогают жить полноценно, несмотря на тяжёлые заболевания. С этой же идеей задумывался и хоспис для молодых взрослых.
В 2020 году благотворительному фонду «Бумажная птица» город передал комплекс построек на Московском шоссе в Пушкине. Здания были построены в 19 веке и носят статус выявленных объектов культурного наследия. Изначально в них располагалась лечебница Эбермана. В войну комплекс законсервировали, уже весной 1946-го начались работы по восстановлению. Здание было возрождено как туберкулезный санаторий для детей раннего возраста, который в 1964 году был переименован в санаторий «Малютка».
Реставрация бывшего туберкулёзного санатория обошлась в 380 млн рублей. В здании оснастили пищеблок, стационар, включая палату интенсивной терапии. На третьем этаже расположена прощальная комната. Отделение для «молодых взрослых» рассчитано на одновременное пребывание 15 семей. Поступление первых пациентов планируется с ноября. В хосписе они проходят комплекс паллиативной терапии.
«Каждый ребенок, который оказывается в ситуации тяжелого заболевания, получает паллиативную помощь за счет средств бюджета. Благодаря хорошим условиям, многие из ребят переступают порог 18-летия, — рассказывает протоиерей Александр Ткаченко, основатель первого в России детского хосписа и руководитель фонда «Круг добра». — Формально они должны перейти под контроль паллиативных служб взрослой сети, но она пока не готова предоставить им тот набор услуг медицинских, социальных, психологических, образовательных, которые требуются для молодого человека. И взрослая сеть не готова, и ребята сами не готовы оказаться на территории взрослого хосписа. Очень важно организовать учреждение транзитного типа. Которое поможет ребятам оставаться молодыми взрослыми, продолжать реализовывать свои планы на жизнь».
Учреждение примет пациентов от 18 до 25 лет. Как петербургский детский хоспис стал примером для регионов, так и молодёжный должен помочь коллегам создать аналогичные службы в других городах.
«В первую очередь — это возможность жить качественную жизнь, без боли и без страха. Реализовать себя через образование, общение с другими людьми», — добавил Ткаченко.
Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»