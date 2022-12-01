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    Пламя, ошметки и падающий кальянщик. Взрыв в подсобке караоке-ресторана на Малой Посадской попал на видео

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    Ночное ЧП в караоке-ресторане Cherish на Петроградской стороне попало на видео. Камера запечатлела, как 1 декабря кальянщик пострадал от взрыва освежителя, нагретого тепловой пушкой.

    «Фонтанка.ру»

    Судя по кадрам, сотрудник ресторана, занимающийся своей работой, заподозрил неладное и пошел в подсобку. Вероятно, «зашипел» тот самый освежитель, поставленный у прибора отопления. Буквально через секунды помещение осветила вспышка, из подсобки полетели ошметки мусора, появились языки пламени. Следом, пятясь, выбежал кальянщик. По пути он запнулся и упал.

    Как ранее писала «Фонтанка», 21-летний мастер был госпитализирован с ожогами лица и предплечий. Сотрудники правоохранительных органов считают, что причина ЧП кроется в нарушении техники безопасности.

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