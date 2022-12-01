Пламя, ошметки и падающий кальянщик. Взрыв в подсобке караоке-ресторана на Малой Посадской попал на видео

Ночное ЧП в караоке-ресторане Cherish на Петроградской стороне попало на видео. Камера запечатлела, как 1 декабря кальянщик пострадал от взрыва освежителя, нагретого тепловой пушкой.
«Фонтанка.ру»
Судя по кадрам, сотрудник ресторана, занимающийся своей работой, заподозрил неладное и пошел в подсобку. Вероятно, «зашипел» тот самый освежитель, поставленный у прибора отопления. Буквально через секунды помещение осветила вспышка, из подсобки полетели ошметки мусора, появились языки пламени. Следом, пятясь, выбежал кальянщик. По пути он запнулся и упал.
Как ранее писала «Фонтанка», 21-летний мастер был госпитализирован с ожогами лица и предплечий. Сотрудники правоохранительных органов считают, что причина ЧП кроется в нарушении техники безопасности.