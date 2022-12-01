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    В Петербурге кальянщик из караоке-ресторана пострадал от взорвавшегося освежителя воздуха

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    Небольшой взрыв в подсобном помещении караоке-ресторана на Петроградской стороне привел к госпитализации кальянщика. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 декабря.

    Сообщение о хлопке на Малой Посадской поступило в экстренные службы около часа ночи. Прибывшая на место полиция застала 21-летнего кальянного мастера, которого госпитализировали в НИИ Джанелидзе с термическими ожогами пламенем 15 % предплечий и лица.

    С места изъяли разорвавшийся баллончик освежителя. По предварительным данным, он разгерметизировался, нагревшись от тепловой пушки.

    Проводится проверка.

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