В Петербурге кальянщик из караоке-ресторана пострадал от взорвавшегося освежителя воздуха

Небольшой взрыв в подсобном помещении караоке-ресторана на Петроградской стороне привел к госпитализации кальянщика. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 декабря.



Сообщение о хлопке на Малой Посадской поступило в экстренные службы около часа ночи. Прибывшая на место полиция застала 21-летнего кальянного мастера, которого госпитализировали в НИИ Джанелидзе с термическими ожогами пламенем 15 % предплечий и лица.

С места изъяли разорвавшийся баллончик освежителя. По предварительным данным, он разгерметизировался, нагревшись от тепловой пушки.