«Киндер сюрпризы» появились на Финском заливе. Наружу лезет твёрдое и тяжёлое

Любопытные ледяные образования появились в Петербурге на Финском заливе. Похоже, кто-то хочет вылупиться из-подо льда.
Фотографии, сделанные 1 декабря автором канала «Астро Фото Болото» Катей Стрельниковой, публикует телеграм-канал «Лахта Центр». По словам фотографа, из ледяной скорлупы «вылупляются» камни. Это происходит из-за того, что в период образования льда уровень воды снижается, и вслед за ней опускается и лёд. «Фонтанка» уже публиковала подобные снимки.
В последнее время воды в Неве мало. 1 декабря в 14 часов — на 5 см ниже ординара у Горного института. А например, днём 25 ноября было минус 24 см.
Необычные ледяные скульптуры появились и на другом прибрежном участке — на дамбе. Там образуются складки, сталактиты и сталагмиты.