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    «Киндер сюрпризы» появились на Финском заливе. Наружу лезет твёрдое и тяжёлое

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    1 комментарий

    Любопытные ледяные образования появились в Петербурге на Финском заливе. Похоже, кто-то хочет вылупиться из-подо льда.

    Фотографии, сделанные 1 декабря автором канала «Астро Фото Болото» Катей Стрельниковой, публикует телеграм-канал «Лахта Центр». По словам фотографа, из ледяной скорлупы «вылупляются» камни. Это происходит из-за того, что в период образования льда уровень воды снижается, и вслед за ней опускается и лёд. «Фонтанка» уже публиковала подобные снимки.

    В последнее время воды в Неве мало. 1 декабря в 14 часов — на 5 см ниже ординара у Горного института. А например, днём 25 ноября было минус 24 см.

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    Необычные ледяные скульптуры появились и на другом прибрежном участке — на дамбе. Там образуются складки, сталактиты и сталагмиты.

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