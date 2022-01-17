Трещит и булькает. Посмотрите, как на Финском заливе вылупляются «чужие»

Необычную для городского жителя картину запечатлел путешественник и фотограф, публикующий снимки под ником Johan Lebedevski. Порцией загадочной красоты он поделился с подписчиками своего телеграм-канала 17 января.
На снимках изображены ледяные «вулканы». Выглядит это так, словно из Финского залива кто-то или что-то вырвалось. Фотографии сделаны у Шепелевского маяка.
«В этот раз у небезызвестного маяка уже вылуплялись чужие. Периодические звуки потрескивающегося льда и грустных бульков воды под ним добавляли саспенса в сумерках», — написал автор.
Интересные трещины и вставший на дыбы лёд объясняется падением уровня воды в заливе. Так как в этом месте расположено большое количество валунов, они как бы пробиваются сквозь толщу льда.