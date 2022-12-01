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    Мохнатая и печатает. Илон Маск показал обезьяну будущего

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    2 комментария

    Бизнесмен Илон Маск планирует вживить чип человеку через полгода для управления компьютером и телефоном без рук — разработками занимается его компания Neurolink. В четверг, 1 декабря, Маск показал обезьяну, которой уже вживили чип в мозг. При помощи него она смогла напечатать фразу на компьютере: «Можно мне, пожалуйста, вкусняшек?»

    Предприниматель уточнил, что все необходимые документы для вживления чипа человеку уже поданы в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

    Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме.

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    Комментарии 2

    Zet01 Дек 2022 в 15:01
    вивисекторы...
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