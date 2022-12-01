Мохнатая и печатает. Илон Маск показал обезьяну будущего

Бизнесмен Илон Маск планирует вживить чип человеку через полгода для управления компьютером и телефоном без рук — разработками занимается его компания Neurolink. В четверг, 1 декабря, Маск показал обезьяну, которой уже вживили чип в мозг. При помощи него она смогла напечатать фразу на компьютере: «Можно мне, пожалуйста, вкусняшек?»
Предприниматель уточнил, что все необходимые документы для вживления чипа человеку уже поданы в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.