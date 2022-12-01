Илон Маск обещает вживить чип в тело для работы с компьютером и телефоном без рук

Предприниматель Илон Маск планирует вживить первому человеку через полгода чип для работы с компьютером и телефоном без рук — этим будет заниматься принадлежащая ему компания Neuralink. Об этом 1 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию бизнесмена.

«Мы думаем, что, возможно, примерно через полгода мы сможем вживить первый [чип] человеку», — рассказал Маск.

Бизнесмен обещает действовать аккуратно. Также он заверил, что уже были приняты нужные меры предосторожности при вживлении чипа животным во время предыдущих подобных исследований.