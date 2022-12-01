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    Илон Маск обещает вживить чип в тело для работы с компьютером и телефоном без рук

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    Предприниматель Илон Маск планирует вживить первому человеку через полгода чип для работы с компьютером и телефоном без рук — этим будет заниматься принадлежащая ему компания Neuralink. Об этом 1 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию бизнесмена.

    «Мы думаем, что, возможно, примерно через полгода мы сможем вживить первый [чип] человеку», — рассказал Маск.

    Бизнесмен обещает действовать аккуратно. Также он заверил, что уже были приняты нужные меры предосторожности при вживлении чипа животным во время предыдущих подобных исследований.

    Необходимые документы, уточнил Илон Маск, поданы в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешительных документов.

    Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме.

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