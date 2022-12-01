В Испании нашли еще три «взрывных письма». Адресаты — Минобороны, авиабаза и премьер-министр Санчес

Еще три «взрывных письма» нашли в Испании. Об этом 1 декабря сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на МВД страны.
Служба безопасности авиабазы Террехон-де-Ардос обнаружила еще одну посылку с бомбой. Подозрительный конверт выявила система безопасности между 3:00 и 4:00 утра.
Также в испанском минобороны обнаружили зажигательное неразрывное письмо, которое активируется, когда пользователь дергает за леску.
Кроме того, полиция нашла самодельное взрывное устройство (СВУ) в письме, которое было послано премьер-министру Испании Педро Санчесу. Письмо обнаружили и нейтрализовали службами безопасности.
Испанские правоохранители считают, что эти отправления могут быть связаны со взрывчаткой, присланной бандеролью в украинское посольство в Испании.