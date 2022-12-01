    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, южн

    780мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.88eur63.05

    В Испании нашли еще три «взрывных письма». Адресаты — Минобороны, авиабаза и премьер-министр Санчес

    821
    обсудить

    Еще три «взрывных письма» нашли в Испании. Об этом 1 декабря сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на МВД страны.

    Служба безопасности авиабазы Террехон-де-Ардос обнаружила еще одну посылку с бомбой. Подозрительный конверт выявила система безопасности между 3:00 и 4:00 утра.

    Также в испанском минобороны обнаружили зажигательное неразрывное письмо, которое активируется, когда пользователь дергает за леску.

    Кроме того, полиция нашла самодельное взрывное устройство (СВУ) в письме, которое было послано премьер-министру Испании Педро Санчесу. Письмо обнаружили и нейтрализовали службами безопасности.

    Испанские правоохранители считают, что эти отправления могут быть связаны со взрывчаткой, присланной бандеролью в украинское посольство в Испании.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close