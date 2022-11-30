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    Взрывчатку в украинское посольство в Испании прислали бандеролью, ее вскрыл комендант

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    Украина усиливает контроль во всех своих посольствах после взрыва в Мадриде 30 ноября. Бандероль сразу была обозначена как подозрительная.

    Про обстоятельства взрыва сообщают европейские СМИ. Euronews отмечает, что пакет с коробкой был адресован послу и не прогонялся через сканер. Его сразу сочли подозрительным, как минимум потому что не был указан обратный адрес. Комендант посольства вынес бандероль во двор и открыл. По словам самого посла, Сергея Погорельцова, сотрудник услышал щелчок и сразу отбросил коробку.

    Europa press сообщает, что у него ранены руки и легкая контузия. Мужчина гражданин Украины.

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