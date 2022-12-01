Котики это жидкость. Камера в зоопарке Таронга сняла побег львов

Сиднейский зоопарк Таронга (Австралия) рассказал подробности ноябрьского инцидента со львами. Как хищники просочились из вольера наружу, хорошо видно на записи камер наблюдения, опубликованной 1 декабря. Об этом пишет The Guardian.
Побег пятерых львов 2 ноября вызвал переполох, сотрудники объявили предупреждение об опасности — «код один» и срочно вывели гостей.
Взрослый самец Ато и четыре детёныша Лузуко, Зури, Хари и Малика смогли сделать дыру в ограждении и сквозь неё выскользнули наружу, на территорию зоопарка. Львица Майя и ее дочь Аянна остались внутри. «Беглецы» сохраняли спокойствие и продолжали ходить у своего вольера. Персонал и посетители учреждения спрятались в убежище, пока львов не вернули в их вольер.
Расследование инцидента продолжается. В зоопарке заявили, что «независимый эксперт-криминалист» проводит подробное исследование поломки забора и «сложной сетчатой системы ограждения».