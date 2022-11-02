Из зоопарка в Сиднее сбежали пять львов

Пять львов сумели выбраться из своего вольера в сиднейском зоопарке Таронга (Австралия) рано утром 2 ноября, в это время там находились ночные посетители — участники программы «Рёв и храп».
Как сообщает Reuters, просматривая видео с камер наблюдения, сотрудники заметили, что взрослый самец Ато и четыре детёныша находятся за пределами их вольера, хотя всё ещё отделены от остальной территории двухметровым забором. В общей сложности в львином вольере живут Ато и Майя и пять их детей: самцы Кхари и Лузуко и самки Малика, Зури и Аянна. Майя и Аянна остались дома, а остальные сбежали. Сотрудники объявили предупреждение об опасности — «код один» и срочно вывели гостей.
«Они подбежали к палатке со словами: «Это «код один», вылезайте из своей палатки и бегите, идите сейчас же и оставьте свои вещи», — рассказал журналистам один из гостей Магнус Перри.
Работники зоопарка усыпили одного из детёнышей и переместили его в вольер, остальные четверо вернулись по собственной воле. Никто не пострадал, ни люди, ни животные, зоопарк работал в штатном режиме.
«В зоопарке действуют очень строгие протоколы безопасности на случай такого инцидента, и были приняты немедленные меры», — заявил на пресс-конференции исполнительный директор зоопарка Таронга Саймон Даффи.