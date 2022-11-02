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    Из зоопарка в Сиднее сбежали пять львов

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    1 комментарий

    Пять львов сумели выбраться из своего вольера в сиднейском зоопарке Таронга (Австралия) рано утром 2 ноября, в это время там находились ночные посетители — участники программы «Рёв и храп».

    Как сообщает Reuters, просматривая видео с камер наблюдения, сотрудники заметили, что взрослый самец Ато и четыре детёныша находятся за пределами их вольера, хотя всё ещё отделены от остальной территории двухметровым забором. В общей сложности в львином вольере живут Ато и Майя и пять их детей: самцы Кхари и Лузуко и самки Малика, Зури и Аянна. Майя и Аянна остались дома, а остальные сбежали. Сотрудники объявили предупреждение об опасности — «код один» и срочно вывели гостей.

    «Они подбежали к палатке со словами: «Это «код один», вылезайте из своей палатки и бегите, идите сейчас же и оставьте свои вещи», — рассказал журналистам один из гостей Магнус Перри.

    Работники зоопарка усыпили одного из детёнышей и переместили его в вольер, остальные четверо вернулись по собственной воле. Никто не пострадал, ни люди, ни животные, зоопарк работал в штатном режиме.

    «В зоопарке действуют очень строгие протоколы безопасности на случай такого инцидента, и были приняты немедленные меры», — заявил на пресс-конференции исполнительный директор зоопарка Таронга Саймон Даффи.

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    Комментарии 1

    BARSUKA02 Ноя 2022 в 08:51
    для того чтобы оправдать присутствие подобных новостей в местном СМИ Деловой Петербург раньше писал в конце: но в Петербурге такого нет.
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